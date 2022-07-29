Зеленський провів термінову нараду щодо російського теракту в Оленівці [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з силовиками щодо російського теракту в Оленівці, в результаті якого загинули десятки полонених.
Про це повідомляє сайт президента.
Повідомляється, що в нараді взяли участь головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, виконуючий обов'язки голови СБУ Василь Малюк і омбудсмен Дмитро Лубінець.
За результатами цієї наради було прийнято спільну заяву щодо теракту в Оленівці.
У заяві наголошується, що жоден працівник колонії, бойовик "ДНР" чи російський військовий, які здійснювали охорону приміщення, згідно з коментарями російської сторони, внаслідок вибуху не постраждав. Одразу після вибуху росія звинуватила Україну в обстрілі цього закладу з використанням американської зброї та вбивстві українських військових.
по темі
Служба безпеки України, Збройні сили, Головне управління розвідки та омбудсмен оприлюднили спільну заяву у зв'язку з масовим вбивством українських полонених в Оленівці
Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста мають намір потрапити в колонію в Оленівці
Президент Україна Володимир Зеленський з нагоди Дня хрещення Київської Русі заявив про те, що Україна і росія у війні б'ються за різне
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що росія має на меті захопити ще території України перед проведенням референдумів і анексією
Там він планує зустрітися з президентом рф володимиром путіним