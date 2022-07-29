Президент України Володимир Зеленський провів нараду з силовиками щодо російського теракту в Оленівці, в результаті якого загинули десятки полонених.

Про це повідомляє сайт президента.

Повідомляється, що в нараді взяли участь головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, виконуючий обов'язки голови СБУ Василь Малюк і омбудсмен Дмитро Лубінець.

За результатами цієї наради було прийнято спільну заяву щодо теракту в Оленівці.

У заяві наголошується, що жоден працівник колонії, бойовик "ДНР" чи російський військовий, які здійснювали охорону приміщення, згідно з коментарями російської сторони, внаслідок вибуху не постраждав. Одразу після вибуху росія звинуватила Україну в обстрілі цього закладу з використанням американської зброї та вбивстві українських військових.