Ці дрони здатні працювати за несприятливої погоди та в екстремальних умовах

Українські військові невдовзі отримають суттєву підтримку - на допомогу прибуде армія дронів. Дистанційно керовані машини можуть долати до ста кілометрів, бачити вночі та головне - здатні ефективно знищувати окупантів.

Презентацію нової зброї на одному з засекречених аеродромів бачив Михайло Манілюк.

Ось так українські військові обстрілюють з артилерії позиції російських загарбників!

За допомогою М-777 уражали цілі артилерійську батарею. Скупчення ОВТ. Цілі подавлені та знищені.

Та перш ніж знищити ворога, - треба визначити точні координати. У цьому нашим захисникам допомагають розвідувальні дрони!

Юрій Щиголь, голова Держспецзв'язку України:

Наше головне завдання окрім перемоги - це зберегти життя наших військових. Їм не потрібно буде виходити для розвідки безпосередньо до ворога. Вони зможуть розвідувати, проводити розвідку й коригування вогню.

Щоб забезпечити наших захисників безпілотними літальними апаратами, місяць тому в Україні запровадили волонтерський проєкт "Армія дронів". Відтак, кожен охочий може перерахувати гроші на квадрокоптер, або ж передати військовим власний дрон.

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України:

Ми за перший тиждень зібрали 400 мільйонів гривень. На сьогодні це вже більше, ніж 700 млн - 755 млн грн. Друга-третя лінія, там нам потрібно, щоб кожна хвилина в наших збройних силах було мінімум 200 пташок. Тобто вдень може вмирати до 10 пташок. Нам постійно потрібно оновлювати кількість дронів.

Ось тут, на таємному летовищі, розмістилися десятки розвідувальних дронів, які закупили за гроші іноземних та вітчизняних волонтерів.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Завдяки цим крилатим помічникам українські військові зможуть отримувати цінні розвіддані - про розміщення чи пересування російських загарбників. Відтак, ворогу буде фактично ніде сховатися. Наші воїни їх знищуватимуть - на землі, воді та в небі.

Одразу кілька квадрокоптерів синхронно здіймаються у небо. Цей - здатний проводити розвідку на відстані до тридцяти кілометрів. Близько години може перебувати у повітрі. Перші тридцять таких шпигунів, які стежитимуть за ворогом навіть уночі, сьогодні-завтра уже допомагатимуть нашим військовим на фронті.

Олександр, представник компанії-виробника дрона:

Завдяки його характеристикам наші воїни можуть працювати на висоті до трьох кілометрів. Цей дрон має тепловізор на борту і тому ним можна користуватися в нічний час.

А ось так із рук інструктора злітає безпілотний апарат зразка НАТО. Ці дрони використовують, зокрема, польські спецпідрозділи.

Леонід, військовий ЗСУ:

Це літак-крило, він стоїть на озброєні НАТО. Бойовий радіус у нього 40-50 кілометрів, а загальна відстань, яку він проходить дальність польоту - це 160 - 180 кілометрів. У нього дуже гарна камера, він бачить на 10 км, коригувати вогонь може з відстані сім кілометрів від цілі.

Якщо два попередні дрони працюють на батареях, то ось цей двадцятикілограмовий птах українського виробництва - з двигуном внутрішнього згоряння! Безпілотник може злітати на висоту до шести кілометрів і перебувати в польоті до десяти годин! Збити такий - важко!

Олександр, оператор дрона:

Звичайно є самохідні установки пускові. Всякі буки, тори і так далі. Вони можуть брати на будь-якій відстані. Переваги цього комплексу - це велика вага корисного навантаження. Завдяки цьому ми можемо встановити додатково обладнання і протидії радіоелектронній боротьбі - це може бути обладнання радіорозвідки, ретранслятори, тобто можливості цього безпілотного комплексу одні з найкращих в українському виробництві.

Усі ці дрони здатні працювати за несприятливої погоди та в екстремальних умовах. Не дарма воєнні експерти зазначають: саме сучасні технології - здатні перевернути хід війни.