Ні принциповості, ні честі. Вони - продають батьківщину за тридцять срібників. Колаборанти. Офіційно кримінальних проваджень проти них відкрито більше тисячі. Не всі ці зрадники поки доступні для українського правосуддя, але часто вони стають об'єктами справедливого покарання від партизан.

То хто вони - російські шпигуни? Чому й за скільки продаються ворогу? І яку понесуть відплату? Портрет колаборанта зібрала Ярина Марків.

Зрадники - серед нас. Від високопосадовця - до двірника. Танцюють під дудку окупантів.

Перевіряється понад 1000 осіб на причетність до державної зради чи колабораційної діяльності.

Задовольняють жагу до влади. Чи продаються за копійки. То скільки коштує зрадити країну? І яка ціна відплати?

Що не день - викриття. Чи не щодня українські спецслужби демаскують російських шпигунів.

Євгеній Єнін, Перший заступник Міністра внутрішніх справ України:

На сьогоднішній день говоримо про 1090 кримінальних проваджень за фактами колабораційної діяльності 185 особам повідомлено про підозру і вже близько 90 проваджень з відповідними обвинувальними актами направлено до суду.

І найбільше ймовірних зрадників зафіксували на тимчасово окупованих територіях. То хто вони й чому стають пособниками терористів?

В основном мы сегодня выделяем три категории коллаборантов.

Перша - "боягузи звичайні".

Юрій Ірхін, кримінальний психолог, судовий експерт:

Которые испугались перспектив, скажем так, нежелательного развития событий для них.

Безпринципні підкаблучники-страхопуди, які швидко "перевзулися".

Вони - здають загарбникам позиції ЗСУ та наводять ворожі ракети. Гріш їм ціна!

Особливо прикро, коли виявляємо факти, що українські люди продались буквально за 30 срібняків.

Наступна, друга категорія – "русская душа".

Юрій Ірхін, кримінальний психолог, судовий експерт:

Это люди идейные, которые как бы и до войны несли пророссийскую идею в массы принципе ничего не поменялось для них в этой жизни, когда они приняли в другую власть.

Чарка за окупацію - від черкаського депутата. Яскравий приклад зет-колаборанта:

Антон Дехтяренко, речник СБУ:

Чоловік не лише виправдовував російську агресію, а й планував очолити окупаційну адміністрацію, якби ворогу вдалося захопити регіон.

Та захопити вдалося горе-депутата Службі безпеки України - напередодні його запланованої втечі закордон. А цей кадр таки отримав бажану псевдо-посаду. Та ще й як стрімко кар'єрно зріс! Із двірника - в мерські заступники Бердянська.

Який рейх - такі й гауляйтери. Двірник, продавець, тамада, актор погорілого театру, які є хребтом окупаційної псевдо-влади, яскраво представляють третю, й найбільшу категорію колаборантів:

Юрій Ірхін, кримінальний психолог, судовий експерт:

Это карьеристы обыкновенные. Которые до войны были абсолютно проукраинские настроены. Были патриотом, носили вышиванки, ну то есть что-то не складувалось, вот это вот ситуация она всего лишь навсего выбрали как очень удобный момент для перестройки своей карьеры. То есть как шанс стать звездой, шанс выбиться в лидеры, руководители, наконецто устроить свою жизнь.

Зробити карколомну кар'єру... зрадника власної держави вирішив і екснардеп Олексій Ковальов. Який з початком вторгнення перейшов на бік ворога і обійняв квазі-посаду в так званому уряді Херсонщини - ХНР.

Тетяна Сапьян, радник з комунікацій Державного бюро розслідувань:

Цей народний депутат України на сьогоднішній день відкрито кримінальне провадження щодо держзради і пособництва державі агресору, а це, на секундочку, до 15 років позбавлення волі, а, можливо, навіть і довічне ув'язнення. На сьогодні йому обрано запобіжний захід без права внесення застави . На майно суд наклав арешт.

Й воно перейде у власність держави. Вже є перші вироки. І так буде з кожним, хто зрадив батьківщину. Чи це нардеп, суддя, поліціянт чи пересічний громадянин. Кожен понесе відповідальність. І тимчасова вигода від співпраці з окупантом перетвориться на тривале ув'язнення:

Євген Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України:

Ті, хто сьогодні посміхається заочної форми, але я б цьому не радів, тому що рано чи пізно таких людей спіткають або якісь неприємності неодноразово, бачили що зрадники або колаборанти чомусь довго не живуть, або ж дійсно досягають руки українського правосуддя.

Феміда чекає на злочинців, - доповнює думку речниця ДБР. І додає:

Тетяна Сапьян, радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань:

З початку нищівної війни не так багато виявилося зрадників і колаборантів, все-таки більшість громадян, які залишаються вірними своїй присязі і вірними народу України.

За даними МВС, за весь час протистояння понад 3 мільйони наших громадян звернулися на гарячу лінію поліції й повідомили про вербування з боку окупантів. Значна частина цих звернень - врятувала життя сотням українців.