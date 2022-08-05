Білий дім викликав посла Китаю, щоб засудити ескалацію дій Пекіна проти Тайваню і підтвердити, що США не хочуть кризи в регіоні після візиту спікера палати представників Ненсі Пелосі на острів. Про це повідомляє The Washington Post.

Офіційний представник Білого дому Джон Кірбі у заяві, наданій виданню, сказав:

Після нічних дій Китаю ми викликали посла (Китайської Народної Республіки, - ред.) Цінь Гана до Білого дому, щоб викрити його провокаційні дії КНР.

За його словами, у США "засудили військові дії КНР, які безвідповідальні і суперечать давній меті - підтримці світу і стабільності в Тайванській протоці".