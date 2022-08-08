Російські військові перекинули частину своїх підрозділів зі сходу на південь України. При цьому Донецька та Луганська області лишаються на фронтовій мапі епіцентрами боїв. Зокрема, окупанти спробували наступати поблизу Верхньокам'янського. Та українські військові відбили цю атаку.

Окупаційні війська били зі ствольної, реактивної артилерії та танків по населених пунктах вздовж всієї лінії фронту. Штурмова ж авіація росіян завдала 6 ракетних ударів. 5 мирних жителів Донеччини загинули, ще 8 - поранені. Подробиці в сюжеті Євгена Соломіна.

Це Алчевськ. Окуповане 8 років тому місто обстріляли росіяни. Вели вогонь з півночі - цей бік контролюють рашисти аж до власного кордону. Незрозуміло лише - стріляли з Луганська чи Воронежа. На уламках ракети - написи російською. Таке вітання окупованим територіям від рускага міра.

Російські терористи обстрілюють і Донецьк. Гатять по контрольованих ними ж територіях, щоб підживлювати пропагандистську машину. Гинуть звичайні громадяни, а окупанти - цілі. Бо орки самі режисують "прильоти".

На окупованих територіях Луганщини відновились облави в пошуках "гарматного м'яса" - рашисти мобілізують піонерів та пенсіонерів. У Луганську вони забрали в армію кількох неповнолітніх юнаків.

Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:

Уже в "жіночій народній республіці" росіяни дочищають територію в пошуках чоловіків, щоб відправити на фронт. Фсбшники бігають містами та селами по базарах та спальних районах, натрапив на очі чоловік - без зайвих слів і перевірок - на війну. Вже не гребують дітьми та дідусями. Доля таких "призовників" коротка: сьогодні спіймали, завтра кинули на першу лінію як розвідувальну мішень - до вечора ти "кульок".

Тим часом окупанти почали ховати тіла вбитих ними ще в квітні жителів Рубіжного. Трупи знаходять на територіях шкіл, дитячих садків та житлових будинків.

За інформацією Луганської обласної військової адміністрації:

У Рубіжному окупанти поховали рештки 63 загиблих місцевих жителів, яких вони вбили чотири місяці тому.

Росіяни провалили черговий наступ у районі Верхньокам'янського. Також сили оборони виявили та знешкодити ворожу розвідувальну групу, що намагалася визначити систему оборони наших військ неподалік Білогорівки.

Чергові обстріли Бахмута. Жителів цієї багатоповерхівки захистили фруктові дерева - їх скосило, вікна частково повилітали, але всі люди - цілі, хоч і перелякані.

Місто перетворюється на руїну. А навколо тривають запеклі бої - ворог б'є зі ствольної артилерії та РСЗО. Рашисти - за 6-8 кілометрів.

У Краматорську - обстріли промзони. Соледар - потрапляння в приватний сектор. Відомо про одного загиблого. Загалом в області 4 загиблих та 6 поранених. У Костянтинівці нашим ППО вдалося відбити ракетні удари.

Важкі бої тривають в районі Пісків. Так виглядає наш блокпост після бою. На Донбасі є кілька знищених російських баз та складів з боєкомплектами. У Донецьку та Сніжному та Макіївці.

Щодня з Донеччини в середньому виїжджає півтисячі мешканців. За час обов'язкової евакуації край покинуло більше 2-х тисяч жителів. Людям непросто кидати домівки. Але це єдиний спосіб порятунку.