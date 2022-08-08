Буде тобі, враже, так, як відьма скаже! Українські волонтерки знялися у костюмах чаклунок для календаря. І без магії звісно не обійшлося. Наприклад, відлік місяців починається не з січня, як ми звикли, а із серпня. А от на що спрямують гроші виручені від продажів календаря - дивіться далі.

Відьма-мавка, відьма-валькірія, оголена відьма-берегиня! Дванадцять українських жінок, котрі через війну змінили свої професії та тепер весь час присвячують волонтерству, вирішили гнати ворога з української землі властивою жінці силою чаклунства!

Ядвіга Юра – волонтерка:

Це рушники сім'ї мого чоловіка, які вишивалися на весілля його батьків, обома бабусями. Я вважаю, що жінка - в першу чергу Берегиня і коли таке стається, коли чоловік в небезпеці, вона має сили спрямувати на захист.

Надихнули волонтерок на створення "Відьомського календаря" заради допомоги нашим захисникам - рядки віршу поетеси Людмили Горової. Від ідеї до кінцевого результату, зарядженого на нашу перемогу, - минув лише місяць.

Дана Ярова – волонтерка:

Будь-який спосіб привернути увагу до війни, привернути увагу до збору коштів, зібрати ці кошти і допомогти, купити, передати, я вважаю, це правильна ідея. Подобається це комусь чи ні. Всі люди, які працювали над проектом, а це більше 40 людей: поліграфічне підприємство, всі працювали безкоштовно.

Хто в якому образі буде на знімках - учасниці магічної фотосесії не обговорювали. Кожна чаклунка довірилася виключно своїй фантазії.

Алла Мартинюк – волонтерка:

Мій образ - це лелека. Вона така Берегиня, яка оберігає наших захисників, дітей України, ви бачите в моїх руках зброя, це мій автомат, тому ця сила не тільки в берегині, а й вбивча саме для ворога.

Ореста Бріт – волонтерка:

Саме в своїх сорочках я зображена на цих фотографіях, також іноземний атрибут озброєння, бо я веду міжнародну діяльність по залученню допомоги в Україну на усіх рівнях, на яких тільки виходе.

Ольга Стоян – волонтерка:

В мене образ білої відьми, але вогняної, тому що вогонь - десь свого роду і очищення.

В українській культурі відьмою здавна вважалася жінка, яка може допомогти вгамувати біль, вирішити негаразди, а в разі необхідності, - зачарувати та знищити ворога. Мотивація жінок, які взяли участь у створенні "Відьомського календаря" - надзвичайно потужна. Вони волонтерять от уже 8 років. Хтось чекає коханого з фронту. Своїми яскравими фото вони і підтримують хлопців на передовій, і натякають ворогу, що краще якнайшвидше забратися звідси! Бо сила розгніваної відьми може бути страшнішою за найпотужнішу зброю.