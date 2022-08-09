Наразі немає причин для масової евакуації людей із Запоріжжя. Про це повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Жителів інформують про поведінку у разі виникнення надзвичайної ситуації у якості превентивних заходів.

Містом почали ширитися панічні чутки про евакуацію людей із Запоріжжя.

Одразу хочу вас заспокоїти - на сьогодні причин для масової евакуації містян немає. Дійсно, днями ми розпочали інформаційну кампанію щодо роз’яснення правил поведінки населення у разі виникнення надзвичайної ситуації, у тому числі й при евакуації. Однак на цей час це лише превентивні заходи.

Він зазначив, що в умовах повномасштабної агресії росії проти України такими знаннями має володіти кожен мешканець країни.

Також Куртєв додав, що Запоріжжя надійно укріплене кількома лініями оборони.