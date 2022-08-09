Чи будуть масово евакуювати людей із Запоріжжя [ Редагувати ]
Наразі немає причин для масової евакуації людей із Запоріжжя. Про це повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
Жителів інформують про поведінку у разі виникнення надзвичайної ситуації у якості превентивних заходів.
Містом почали ширитися панічні чутки про евакуацію людей із Запоріжжя.
Одразу хочу вас заспокоїти - на сьогодні причин для масової евакуації містян немає. Дійсно, днями ми розпочали інформаційну кампанію щодо роз’яснення правил поведінки населення у разі виникнення надзвичайної ситуації, у тому числі й при евакуації. Однак на цей час це лише превентивні заходи.
Він зазначив, що в умовах повномасштабної агресії росії проти України такими знаннями має володіти кожен мешканець країни.
Також Куртєв додав, що Запоріжжя надійно укріплене кількома лініями оборони.
Потужні фортифікаційні споруди та професійна робота українських захисників і захисниць роблять наше місто справжньою фортецею.
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