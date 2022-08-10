У Дніпрі вперше за 25 років народилась трійня (фото) [ Редагувати ]
В одному з пологових Дніпра народилась трійня хлопчиків. За словами лікарів, це перше таке велике поповнення за останні 25 років.
Про це повідомили в міській раді.
"Ми пильно стежили за розвитком діточок, адже така вагітність - це складний процес як і для матері, так і для дітей. І вже коли один із хлопчиків сказав "хлопці, давайте вже на вихід, бо мені тут погано", то нам довелось оперувати Оксану майже в ургентному порядку", - зазначила завідувачка пологового.
Наразі з малюками все гаразд, у них гарний апетит та розвиток. Найменший малюк народився з вагою 1 600 грамів, його назвали Міроном. Тимур з вагою 2 150 грамів і Дамір 2 300 грамів.
За словами мами, 30-річної Оксани Гасанової, вона довго не могла повірити в те, що стане мамою одразу трьох хлопців.
"Про вагітність я дізналась 25 грудня за допомогою тесту. Не повірила спочатку, думала, що бракований тест, тож пішла здавати кров. Про те, що я стану мамою аж трьох дітей дізналась від лікаря і не могла повірити. Була шокована, бо не очікувала настільки велике поповнення, хоча у моєї рідні є двійні. Сама вагітність проходила добре та легко, ніяких проблем не було", - зазначила жінка.
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