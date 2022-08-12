В росії "Іскандер" влаштував смертельну ДТП (фото) [ Редагувати ]
У Краснодарському краї країни-окупанта ракетний комплекс "Іскандер" більше не сміється. Він зіткнувся з великовантажем "Камаз", який перевозив п'ятилітрові пляшки з водою.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Під час резонансної ДТП постраждали люди, наразі з'ясовуються обставини події та визначається ступінь вини водія "Камаза".
Відомо, що під час зіткнення його затиснуло в кабіні, через що він загинув. Також в аварії постраждали двоє російських військових.
У Міністерстві оборони країни-агресора поки що не коментують аварію за участю "Іскандеру".
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