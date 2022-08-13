На території окупованої Херсонської області окупанти почали ходити з "перевірками" по квартирах місцевих жителів навіть уночі. Зафіксовані випадки викрадення людей. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Так, на окупованій території окрім фізичного та морального тиску триває інформаційна війна. Пропагандистські канали щоденно інформують про підготовку та проведення так званого "референдуму" та приєднання до росії.

Для створення пропагандистської картинки окупанти вирішили відкрити медіашколу. Місцеві журналісти не бажають працювати на окупаційну владу. Так само як і в інших сферах діяльності бажаючих співпрацювати з рашистами вкрай мало. Тому вони вдаються до насильницьких методів.

За даними командування, з'явилися нові повідомлення про викрадення людей.