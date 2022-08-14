У Київській області аферисти видурювали гроші на "потреби" ЗСУ (фото) [ Редагувати ]
Правоохоронці викрили шахраїв, які виманювали гроші у бізнесменів з Київської області. Аферисти писали "листи" від імені місцевих чиновників.
Про це повідомляє керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов в Telegram.
Аферисти збирали кошти у підприємців нібито на потреби Збройних сил. Вони розсилали "листи" від імені начальника Обухівської районної військової адміністрації. Шахраї маскувалися, змінювали телефони та сім-карти.
Схему розкручували упродовж двох місяців. Її організували двоє 25-річних мешканців Дніпра. Зараз зловмисники знаходять у слідчому ізоляторі.
Поліція перевіряє, чи були причетні шахраї до інших злочинів. Жертв аферистів просять звернутися на лінію "102".
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