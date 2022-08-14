Правоохоронці викрили шахраїв, які виманювали гроші у бізнесменів з Київської області. Аферисти писали "листи" від імені місцевих чиновників.

Про це повідомляє керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов в Telegram.

Аферисти збирали кошти у підприємців нібито на потреби Збройних сил. Вони розсилали "листи" від імені начальника Обухівської районної військової адміністрації. Шахраї маскувалися, змінювали телефони та сім-карти.

Схему розкручували упродовж двох місяців. Її організували двоє 25-річних мешканців Дніпра. Зараз зловмисники знаходять у слідчому ізоляторі.

Поліція перевіряє, чи були причетні шахраї до інших злочинів. Жертв аферистів просять звернутися на лінію "102".