В окупованому Маріуполі росіяни почали розбирати на металобрухт комбінат імені Ілліча. Зранку над заводом піднявся дим - пиляли що сили. Повідомляють в мерії Маріуполя. Зазначу, що російський металобрухт не під європейськими санкціями. Тож не виключено, що його - як і українське зерно, просто вкрадуть і продадуть. Ба більше, в уряді росії заявили, що на відбудову окупованого Донбасу залучать робітників з Північної Кореї.

Та чи буде взагалі що відновлювати? Росіяни рівняють із землею всі населені на сході. Стріляють по мирним жителям з авіації, артилерії, танків. Євген Соломін з останніми новинами з фронту далі.

Луганщина утримує вільні рубежі. Прорвати оборону населених пунктів, що під контролем України, рашисти не в змозі.

Сергій Гайдай, керівник Луганської обласної військової адміністрації:

Наші там тримаються, але тримають захист. Намагаються там зібрати величезні резерви. Рфія кидає постійно в наступ там по всій лінії фронту. Просто для розуміння - в день від 30 до 50 спроб атакувати.

Окупована частина Луганщини погрузла у тотальній мобілізації. Місцеві чоловіки приречені через нове розпорядження орків: отримав паспорт так званої ЛНР підпадаєш під призов.

Луганська обласна державна адміністрація:

Отримав паспорт "ЛНР", які ледве не по вулицях розвозили навесні та влітку, як цигани крейду, - йди на фронт. А там росіяни намагаються посилили наступ на Бахмут, тому очікують на нові сили в піхоті, аби зменшити власні втрати.

Усі обіцянки з боку окупантів відновити інфраструктуру й комунікації так і лишилися порожніми словами. Люди у зруйнованих містах не уявляють, як переживатимуть холоди.

За даними Луганської адміністрації, з області виїхало близько 300 тисяч людей.

Сергій Гайдай, керівник Луганської обласної військової адміністрації:

Ми в кожній області відкриваємо гуманітарні хаби, гуманітарні штаби. Ми запровадили на моєму телеграм-каналі чат-бот із можливістю задавати запитання і залишати якісь контакти для того, щоб ми зв'язувалися із людьми й допомагали їм у вирішенні проблем.

На Донеччині за добу окупанти обстріляли 16 населених пунктів та зруйнували два навчальних заклади. Це був Краматорський коледж технологій та дизайну.

Окупанти били й по Авдіївці, Бахмуту, Торецьку та Красногорівці та Сіверську.

Лінія зіткнення не так уже й далеко. Їхні літаки підлітають практично під лінію зіткнення і запускають сюди й ракети, й авіабомби.

Противник дуже давно вже відкриває вогонь по Сіверську, для того, щоб зруйнувати всю інфраструктуру міста. Для того, щоб в подальшому, як вони думають собі, і так, як вони хочуть - було менше вуличних боїв.

Орки гатять по всій лінії фронту, та наші військові не дають ворогові ступити кроку уперед.

Есть, есть, есть, красавчик! Перезарядка!

Олександр Штупун, речник Генерального штабу ЗСУ:

Противник вів наступальні бої у напрямках Спірне - Виїмка, Стряпівка - Соледар, Володимирівка - Соледар, Клинове - Бахмут, Вершина - Кодема. На зазначених напрямках підрозділи противника успіху не мали та відійшли.тривають бої на напрямку Покровське - Бахмутське.

Піски, попри численні заяви окупантів - наші військові тримають. Там точаться важкі бої.

Позивний "Ультрас", військовослужбовець Збройних сил України:

То что Пески взяты - это все вранье. Пески контролируются нами.

Позивний "Витязь", військовослужбовець Збройних сил України:

Мотивація хлопців, які в нас тут є - бити ворога так, щоб воно бігло до себе туди, до рашки, до цих своїх кучугур. Там, де немає нічого, і нічого, і нічого. Хлопці просто хочуть повернути своє. Територію, там де вони можуть спокійно жити…

На окупованій території Донеччини орки не відстають від колег з сусідньої області. Це воєнкомат у Макіївці. І місцеві чоловіки, яких силоміць тягнуть до лав так званої ДНР.

На вільних територіях Донеччини поліцейські продовжують розвозити людям гуманітарну допомогу.

Господи, хай вас бог хранит! спасибо.

Тих, хто зрештою зголосився евакуюватися й надалі вивозять у безпечні місця. Екіпаж "Білого янгола" працює під обстрілами.

В Украине, тут есть родственники? - В Виннице только. Дочка.

Допомагають тут і зараз.

Давай, Володь, может залезем… А есть еще шланги?

І продовжують вмовляти місцевих виїхати.

Когда за вами? На сколько еще у вас хватит сил и средств? - Ой, не знаю на сколько хватит…

Людей закликають не тягти до останнього і виїхати до безпечних регіонів.