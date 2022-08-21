Мікрогранти на власну справу. Українці почали отримувати кошти за програмою "єРобота". Першим щасливчикам, а їх понад дві сотні, перерахували на відкриття бізнесу майже 53 мільйони гривень. Загалом заявок, повідомляють в уряді, понад п'ять тисяч. Ольга Лучек поспілкувалася з учасниками програми і розпитала в них про сподівання і плани.

Весь у солідолі, заклопотаний і серйозний. Юрій оглядає кожну деталь станка - прилад уже готовий до роботи. Чоловік мало не півстоліття працює токарем на виробничому підприємстві у Чернівцях.

Юрій, токар:

Це токарний станок по дереву, я його реставрую, а потім уже другий робочий буде працювати, обробляти ножки. Коли був пацаном молодим, три зміні спокійно міг, а зараз вже складнувато. Наприклад, це солідолом змастюю, щоб рухалося, треба змащувати. Зробив деякі деталі, ось ця була вломана, там шайба вломана, тут шайб взагалі нема, так шо рухається, легко йде.

Це підприємство раніше займалося виготовленням деталей із пластмаси. Від початку повномасштабної війни тут стали випускати тактичні наколінники й підлокотники для військових. Втім, аби втриматися на плаву в умовах економічного спаду, вирішили розширити бізнес - відтепер займатимуться ще й виготовленням універсальних стільців. Раніше такі до України везли з Китаю. Але вітчизняні, каже підприємець, будуть на третину дешевші.

Юрій Кукурудза, заступник директора підприємства:

Цей стілець завжди завозився з Китаю, валюта йшла в Китай, зараз ми виграли тендер, виграли грант, ми плануємо поставляти на національні торгові мережі, тобто економити валюту нашої держави і робити робочі місця. Банально не було обігових коштів на сировину, ми побачили в новинах грант, подали заявку, дуже нормальна проста процедура, пройшли співбесіду і буквально за три кроки получили необхідні кошти для розвитку. Ми плануємо мінімум двох людей працевлаштувати, якщо піде проект так, як ми плануємо, то це буде 10 нових робочих місць.

Що більші будуть обсяги виробництва, то більше людей вдасться взяти на роботу, прогнозує керівник підприємства. А для цього важливо, щоб покупець залишився задоволеним. Просто на наших очах Юрій тестує свої стільці на міцність.

Ви запитували скільки кілограм витримує, 120 кілограм, от я показую як стілець на виробництві перевіряється (стрибає на ньому), всьо ціле.

Якщо цьому підприємству грант знадобився для розширення, то Олексій отримав кошти на відкриття власної справи. Бізнес розпочав усього три місяці тому. Займається виготовленням дерев'яних іграшок. І гроші потрібні на обладнання, яке б пришвидшило виробництво й допомогло розширити асортимент продукції.

Олексій, підприємець:

Ми випускаємо невеликі партії, по 30-50 штук, тому що займає багато часу і більш великі партії ми не в змозі виготовляти. Потрошки рухаємося вперед. Має бути лазерний станок, який зараз дуже широко використовується в цій галузі. На даний момент 182 тисячі такий як нам потрібен вартує лазер, плюс нам потрібні шліфувальні станки, вони дешевші, але без них ніяк. Також ми виготовляємо такі журнальні столики невеликі, які от розкладаються. Він має розмір 80Х80 і розкладається на 1.60Х80. Ну от тут 8 чоловік спокійно сідає.

Олексій, підприємець:

Ми використовуємо вільху, клен, бук, черешню, дуже рідко дуб використовуємо.

Ось така нефарбована машина з дерева - нешкідлива для малюків. Буде обладнання - буде більше цікавих моделей авто, каже Олексій. В обласному центрі зайнятості розповідають: отримали вже більш як сотню звернень від фізичних та юридичних осіб на отримання фінансової допомоги. Вивчивши всі бізнес-плани та зваживши на ділову репутацію кожного, видати грант уже змогли трохи більш ніж 20-тьом підприємцям.

Любов Кожолянко, директорка Чернівецького обласного центру зайнятості:

Від заявника потрібна ідея і бізнес план, подає заявку через "Дію". І якщо "Ощадбанк" оцінює позитивно, більше 100 балів виставляє такій заявці, бізнес-плану, то він автоматично потрапляє до нас і ми вже призначаємо співбесіду і виставляємо свою оцінку. Остаточне рішення за державним центром зайнятості.

Хочеш отримати гроші - створюй нові робочі місця! Це головна умова отримання гранту. Одна нова людина у штаті - це плюс 150 тисяч гривень від держави. Якщо робочих місць більше - вже 250 тисяч. Гроші дають на створення чи розвиток підприємств у переробній промисловості, роздрібній торгівлі, галузі харчування... Прийом заявок на отримання мікрогрантів триває до 12-го грудня. У Центрі зайнятості звітують: завдяки державній програмі вже найближчим часом на Буковині зможуть працевлаштувати понад 40 безробітних.