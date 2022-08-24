У Токмаку ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян [ Редагувати ]
У ніч на середу, 24 серпня, Збройні сили України завдали точного удару по ворожому складу боєприпасів в окупованому Токмаку.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Кушугумської громади.
Сьогодні відразу після півночі тимчасово окупований Токмак Запорізької області привітав Україну з Днем Незалежності яскравими феєрверками: попередньо, відомо про точне попадання до складу боєкомплектів росіян.
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