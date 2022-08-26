Німеччина не постачатиме Україні зброю, з якої можна обстріляти територію рф. Про це канцлер Олаф Шольц розповів під час "Діалогу з громадянами", який напередодні відбувся у Магдебурзі. Зазначивши: виваженість потрібна, щоб не допустити подальшої ескалації. Разом з тим Німеччина підтримуватиме Україну та допоможе їй відбити "імперіалістичний напад" росії - іншим озброєнням.

Українські солдати вже вчаться управляти зенітними самохідними установками "Гепард", які Німеччина передає Україні. Канцлер Шольц відвідав полігон Путлос, де бійці проходять тренінг, поспілкувався з військовиками й навіть виліз на танк. Тетяна Логунова розкаже, як це було.

Канцлер Німеччини у діловому костюмі по драбині лізе на танк. А потім довго і ретельно оглядає техніку. Це кадри з військового полігону Путлос, що у землі Шлезвіг-Гольштейн. Саме там зараз проходять підготовку українські військовики, до яких і приїхав Олаф Шольц. Канцлер зустрівся з бійцями, які навчаються управляти зенітними самохідними установками "Гепард". Тридцять одиниць цієї техніки вже незабаром Німеччина передасть Україні.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Ми надаємо підтримку Україні, яка має право захищати власну державу, її цілісність, незалежність і суверенітет. Україна може розраховувати на підтримку багатьох міжнародних партнерів та союзників, особливо Німеччини.

Зустріч Шольца з військовими, з міркувань конфіденційності, камери не знімали. Натомість ЗМІ розтиражували заяви канцлера. Шольц пообіцяв, що Німеччина і надалі навчатиме українських воїнів і надаватиме Києву зброю.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Німеччина надала Україні багато ефективного важкого озброєння, з-поміж якого і САУ "Гепард", які ми щойно бачили. Ця техніка дуже дієва і потужна, коли йдеться про захист від атак з повітря. Це саме стосується гаубиць та реактивних систем залпового вогню. Крім того, ми плануємо надати найсучасніше обладнання, здатне виявляти ворожі позиції за допомогою радіолокаційних технологій і системи Iris-t, здатні забезпечити захист цілого міста.

Цю ж інформацію, але з деталями, напередодні оприлюднили й впливові міжнародні ЗМІ. За даними журналістів, Німеччина планує передати Україні три системи протиповітряної оборони Iris-t, 20 ракетних установок, системи захисту від дронів та високоточні боєприпаси. Вартість усього цього - 500 мільйонів євро.

Німецький канцлер - на фоні військової техніки. Для Німеччини такі кадри та фото - більш ніж незвичні. З огляду на історію, місцеві лідери завжди намагалися триматися подалі від зброї та неохоче інвестували в армію. Все кардинально змінилося після нападу росії на Україну.

Розворот на 180 градусів - Шольц оголосив у перші дні після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Наприкінці лютого канцлер скликав спеціальне засідання Бундестагу і повідомив: світ змінився, тож змінюватиметься і Німеччина. Мовляв, відтепер німці постачатимуть зброю Україні та розвиватимуть власну армію. Здатну захистити від потенційного ворога не тільки населення країни, але і сусідів.