Місія МАГАТЕ вже сформована. Наступного тижня вона має прибути на Запорізьку АЕС. Як повідомляє The New York Times, очолить групу з 13 експертів голова агенції Рафаель Гроссі. При цьому до місії не потрапили фахівці зі США та Британії. рф назвала ці країни "упередженими у їхній підтримці України". Сама ж федерація продовжує шантажувати світ. Рашисти посилили тиск на персонал ЗАЕС. Атомників залякують, щоб під час місії МАГАТЕ, вони не розповіли про злочини росіян. Більше про те, що відбувається на станції - дивіться далі.

Запорізька АЕС дає електроенергію для України. Два її енергоблоки після зупинки вже підключені до мережі. Втім росіяни продовжують використовувати станцію для ядерного шантажу. Не встиг світ оговтатися від новин про повне знеструмлення АЕС, як окупанти вчергове обстріляли майданчик атомної станції. Тож поки там перебувають рашисти, гарантувати безпеку неможливо, наголошують в Енергоатомі.

-Через присутність на станції російських військових, їхньої зброї, техніки та вибухівки є серйозні ризики для безпечної роботи ЗАЕС. Внаслідок періодичних обстрілів пошкоджень зазнала інфраструктура станції, існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека.

На додачу до усього окупанти ще й стали сильніше тиснути на персонал станції. Почалися знущання. А все тому, що хочуть залякати людей перед візитом МАГАТЕ. Аби ті не розповіли про злочини рашистів. Попри особисту небезпеку та складні умови роботи, українські атомники продовжують виконувати свої обов'язки та стежити за станцією. Втім, ніхто не може передбачити подальші дії окупантів та їхні наслідки.

Володимир Зеленський, Президент України:

Тобто будь-яке відключення станції від мережі, будь-які дії росії, які можуть спровокувати відключення реакторів, знов поставлять станцію за крок від катастрофи. Тому так важливо, щоб місія МАГАТЕ прибула на станцію якнайшвидше і допомогла тримати АЕС під українським контролем у постійному режимі, тому так важливо, щоб російські війська вийшли зі станції та сусідніх районів і щоб зникла загроза обстрілів самої станції чи ліній електропередач з неї.

Загалом ситуація на станції залишається складною. Тому Україна має бути готова до будь-якого розвитку подій. Керівництво Запорізької області розробляє план дій на випадок ускладнень.

Олександр Старух, голова Запорізької обласної військової адміністрації:

Всі розуміють всі загрози, які можуть виникнути, і готуються до можливої їх ліквідації. Разом з тим звичайно, на окупованій території зробити це буде дуже важко, тому що там є цей несповна розуму окупант, але разом з тим доставлені і ліки і необхідні, і засоби захисту для наших громадян.

А ще жителів області закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації. І в жодному разі не вживати йодид калію без потреби - для профілактики. Наразі необхідності у ньому немає, кажуть в Обласній військовій адміністрації. Адже радіаційний фон по Запорізькій області в нормі та не становить загрози.