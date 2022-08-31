Російський інвестор Diia City Токарєв із фешенебельного курорту на півдні Франції поскаржився, що не може відвідати Майдан [ Редагувати ]
Інвестор особливого податкового режиму для IT Diia City та стартапу Reface росіянин Сергій Токарєв привітав українців із Днем Незалежності з півдня Франції – фешенебельного курортного мису Кап Ферра. Про це у Facebook повідомив політичний аналітик Олександр Кочетков.
На мисі Кап Ферра та на його околицях, згідно з розслідуванням "Української правди" "Батальйон Монако", російську війну перечікують нардепи від ОПЗЖ, олігархи та великі бізнесмени, які залишили Україну напередодні повномасштабного вторгнення, а деякі й після. За вартістю курорти на Кап Ферра поступаються лише Монако.
Кочетков звернув увагу, що 24 серпня Токарєв поскаржився у Facebook, що не може пройтися Хрещатиком. Його компанія Reface навіть презентувала рішення для віртуальних прогулянок головною вулицею Києва. А в Інстаграмі з'явилося фото з Кап Ферра, на якому в оточенні «артистичних друзів» аналітик упізнав Токарєва. Його опублікувала одна з дівчат, які супроводжували Токарєва у Франції.
"Напевно, не можна дорікати громадянину Росії Токарєву, що він вільно покидає територію України під час війни. Але це цинізм найвищого ступеня — патріотично вітати українців своєю віртуальною картинкою з Майдану, а водночас гарно відпочивати на зашкварному курорті. І нарікати, що не зміг (відвідати Хрещатик. — Ред.), коли насправді не захотів", — написав Кочетков.
Як повідомлялося раніше, журналісти знайшли вТокарєва діючий паспорт громадянина РФ, активи та гральний бізнес на території країни-агресора. А також з'ясували, що хоч упродовж останніх років Токарєв постійно живе та працює в Україні, він із 2016 року 172 рази літав до Москви, зокрема шість разів до окупованого Криму в обхід українського кордону.
Батько Токарєва Олександр Васильович Токарєв входить до складу опікунської ради російської Міждержавної спілки міст-героїв. Цей орган засновано у 2004 році для "інтеграції Росії, України, Білорусі та Абхазії". Раду очолює Павло Бородін — соратник Анатолія Чубайса, якого вважали одним із тих, хто привів до президентства Володимира Путіна.
Із 2016 по 2020 роки Сергій Токарєв перебував під санкціями РНБО: проти нього було запроваджено 10 обмежень.
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