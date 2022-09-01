Українська розвідка вдячна за надану інформацію з Криму. Про це повідомив у зверненні президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що на основі цієї інформації "відпрацьовують по максимуму".

"Озвучувати деталі не буду. Одне тільки скажу - хочу подякувати від імені розвідки всім нашим людям, які дуже міцно нас підтримують на півдні нашої держави, особливо в Криму. Нехай вороги не забувають, на чиєму півострові вони знаходяться, тимчасово знаходяться". - сказав Зеленський.