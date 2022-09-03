Зеленський доручив Шмигалю вивчити легалізацію порно в Україні [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо легалізації еротики та порно в Україні. Глава держави доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю "розглянути це питання. Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Я звернувся до Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля з проханням доручити опрацювати згідно з компетенцією порушене в електронній петиції питання та поінформувати про результати розгляду автора звернення.
Президент зазначив, що правові основи захисту суспільства від розповсюдження продукції, що негативно впливає на суспільну мораль, встановлені законом "Про захист суспільної моралі", за яким забороняється виробництво та обіг у будь-якій формі предметів та продукції порнографічного характеру.
Критерії віднесення продукції до такої, що має порнографічний характер, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури.
Закон також передбачає заборони, спрямовані на захист дітей від негативного впливу продукції сексуального чи еротичного характеру. Виробництво та обіг у будь-якій формі продукції еротичного характеру дозволяються виключно за умови дотримання обмежень, встановлених законодавством (ч. 2 ст. 2).
Порушення норм законодавства України про захист суспільної моралі, умов обігу продукції, порядку проведення видовищних заходів сексуального характеру та розповсюдження продукції, яка містить елементи порнографії, тягне за собою цивільно-правову, дисциплінарну, адміністративну чи кримінальну відповідальність згідно з законодавством України (ч. 1 ст. 21).
Однак Кабінет Міністрів забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту суспільної моралі й обігу продукції і видовищних заходів сексуального характеру, координує і контролює діяльність міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади у цій сфері.
Раніше Зеленський відповів на третю петицію зняти заборону на виїзд чоловіків закордон.
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