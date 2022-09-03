П'яний російський окупант розповів дружині по телефону про втрати особового складу. Він сказав, що із 300 піхотинців в живих лишилося 72, інші або 200, або 300.

Відповідну розмову перехопило Головне управління розвідки Міноборони України.

Російський військовий зазначив, що перебуває у Донецькій області.

Окупант зізнається, що напився, і тішиться, що вижив.

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