"З 300 в живих лишилося 72": п'яний окупант скаржиться дружині на втрати піхоти [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
П'яний російський окупант розповів дружині по телефону про втрати особового складу. Він сказав, що із 300 піхотинців в живих лишилося 72, інші або 200, або 300.
Відповідну розмову перехопило Головне управління розвідки Міноборони України.
Російський військовий зазначив, що перебуває у Донецькій області.
Окупант зізнається, що напився, і тішиться, що вижив.
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