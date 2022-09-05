У ЗСУ показали роботу українського "БУК М-1" (відео) [ Редагувати ]
У понеділок, 5 вересня, у Збройних силах України показали роботу ракетної батареї "БУК М-1". Про це повідомляється у Telegram Управління стратегічних комунікацій ВСУ.
Так, український ЗРК знищив чергову ціль.
Український" БУК М - 1" виявив і знищив чергову ціль.
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