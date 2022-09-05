Дипломатична сенсація. Американський посол в Росії напередодні залишив Москву. Поїхав назавжди, практично без попередження, закінчивши свою місію і залишивши справи на заступницю, яка і сама, що називається, "сидить на валізах".

Що відбувається? Коли буде заміна? І чи взагалі буде? В усьому розібрався наш спецкор у Вашингтоні Дмитро Анопченко.

Повідомлення американського посольства у москві стало несподіванкою не тільки для росіян - а й для американських журналістів, які висвітлюють роботу Держдепу. Короткий сухий текст - "амбасадор Джон Салліван завершив свою роботу, в неділю залишив російську столицю, пані Елізабет Руд виконуватиме його обов'язки до прибуття нового глави дипмісії".

І для хвилювання були причини, бо в дипломатичній практиці посла відкликають "для консультацій" - у період найбільших конфліктів між країнами. А відкликають зовсім - або щоби знизити рівень дипломатичного представництва, або перед тим, як розірвати дипломатичні взаємини, або ж перед війною. Тут - який випадок - почала цікавитися преса. І журналістів заспокоїли. Сказали, Салліван завершив роботу в росії в рамках запланованої дипломатичної ротації. Кажуть, пропрацював він майже три роки (із лютого 2020-го) - мовляв, у середньому всі амбасадори саме стільки й перебувають на посаді. Дипломатичні джерела кажуть, що про зниження рівня диппредставництва США в росії - не йдеться.

У Державному департаменті пояснили, що адміністрація Байдена збирається найближчим часом оголосити кандидатуру нового посла у росії, але поки навіть претендентів не називають. Щодо Саллівана кажуть - його висунула на посаду ще адміністрація Трампа - і президент Байден, щойно прийшов до влади, попросив дипломата залишатися в росії. А тепер готовий замінити.

Начебто все за процедурою, але джерела у дипломатичних колах кажуть, що це не зовсім так. І те, що відбувається, - і те як це все відбувається - прозорий натяк. І ось які аргументи наводять.

По-перше, коли посольство повідомляє про від'їзд амбасадора (і де - у москві!!!) постфактум, коли це попередньо не анонсував Держдеп - це вже незвично. Ще більш незвично, що Саллівана відкликали, а заміни йому немає. Поки оголосять нову кандидатуру, поки її розгляне Сенат… На це можуть піти тижні й навіть місяці. Дуже часто і після оголошення про відставку, посол перебуває у країни призначення, доки не прибуде дипломат, який його замінить. Щодо росії - так не зробили, залишивши "за старшого" тимчасову повірену, пані Руд. Але і вона… вже "на валізах". Місяць тому Байден номінував Елізабет на посаду посла США у Туркменії. Тобто і вона збирається залишити москву - щойно призначать, - і всі знають, що тимчасова очільниця міністерства в росії ненадовго і передаватиме "ключі від кабінету" комусь із колег.

І все це - як я почув в американських дипломатичних колах, має стриманою дипломатичною мовою підкреслити, продемонструвати - що Вашингтону немає про що домовлятися із москвою, і що штати не збираються це робити - тому і залишають посольство так надовго без першої особи.

Що стосується росії - москва не планує ані відкликати, ані замінювати свого амбасадора у Вашингтоні. Але із ним інша біда - американські чиновники уникають із ним не тільки особистих зустрічей, а й навіть телефонних розмов. Бо раніше російський посол міг такі зустрічі призначати, і на них погоджувалися, щоб через нього передати якісь сигнали кремлю. Тепер усе тільки офіційними каналами, через дипломатичні ноти, на які - як мені сказали, - іноді "незвично довго відповідають". Ну і при цьому у Держдепі наголошують, що кого б у майбутньому вони не призначили послом до москви, скільки б це часу не зайняло, ця людина - процитую - "продовжить беззастережно засуджувати війну" і "залишатися непохитною у своїй прихильності до підтримки суверенітету та територіальної цілісності України", так - як це робить адміністрація в цілому.