Коли мова має значення… Переселенці які переїхали зі сходу та півдня на захід України все частіше переходять з російської на українську. Більшість із них до цього державною мовою ніколи навіть не розмовляли.

І щоб іще більше заохотити людей, на Львівщині стартував соціальний проєкт. Про нього й розкаже Христина Гашенко.

Ми не повинні розмовляти мовою країни-агресора, яка напала на нас, вбиває наших людей, захоплює наші території. Через цю країну я тут, а не у своєму місті.

Першим героєм соціального ролика про українську мову став Владислав із Мелітополя. Йому - 21. З-під обстрілів рашистів Владиславу із родиною вдалося втекти на початку травня. Відтоді хлопець волонтерить на львівському вокзалі.

Владислав із дитинства говорив російською. Вдома чи серед друзів українською ніхто не спілкувався. Та після нападу - від мови окупантів хлопець свідомо відмовився.

Владислав, переселець із Мелітополя:

Перший тиждень взагалі було важко, тому що хоч українська мова і російська схожі, побудова речення все одно інша через роди, через відмінки. Перший тиждень було найважче переходити. Перший місяць я адаптовувався і перший місяць я почав все більше розмовляти.

Жодного слова російською після 24 лютого. Таке правило тепер у Яна з Одеси. Раніше українською ніколи не спілкувався, а тепер легко співає пісні та читає на пам'ять Кобзаря.

Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на вкраїні милій.

Ян, переселенець з Одеси:

Я забув що таке російська мова. Для мене - це мова якихось свинособак, котрі взагалі не вміють спілкуватися цивілізовано, котрі взагалі не знають, що така цивілізація.

Говорити українською намагається і біженка з Донеччини Анна. Хоча раніше - за всі свої 48 років - жінка нею не спілкувалася.

Анна Червоненко, переселенка з Донецької області:

Українською, ми ж Україна. Тому надо говорить по-українськи. Розмовляти українською. Стараємся розмовляти українською. Так, що льогкий, красівий. Єсть красівиє слова - "кохаю".

У Львові Анна з березня. Нещодавно її прооперували. Зараз живе в одному з міських гуртожитків. Найбільше мріє повернутись додому. Хоча каже, вертатись нікуди. Будинок рашисти обстріляли градами.

Анна Червоненко, переселенка із села Великої Новосілки:

Я никогда раньше не задумывалась, потому что раньше не было войны, а теперь я вообще злая на эту всю россию і мне лушче чтоб все было по-українськи и все українское было, тогда будет все хорошо.

Говорити українською сьогодні серед біженців стає модно, кажуть в обласній адміністрації. Росія показала, своє справжнє обличчя. Від мови загарбників найчастіше відмовляється молодь та люди середнього віку. Аби їх підтримати, в адміністрації розробили проєкт, де кожен може розповісти - чому він перейшов на українську.

Юрій Горун, т.в.о. директора департаменту комунікації та внутрішньої політики Львівської обласної військової адміністрації:

Ця ініціатива така само є важлива, як і перемога нашого українського війська на всіх фронтах. Коли ми переможемо і здолаємо російську мову, тоді не буде ніякої ідеї прийти сюди й захищати якийсь "рускій мір", бо його вже тут не буде.

Вивчити українську всім охочим в регіоні допомагають на спеціальних безкоштовних курсах. Заняття проводять онлайн. Відтак записатись на урок можна з будь-якої області України.