З кожним днем ситуація на пунктах пропуску стає все більш напруженою

До Польщі - в чергу… На українсько-польському кордоні у пункті Краковець вантажівки розтяглися на 17 кілометрів. Чекати доводиться навіть тим хто їде транзитом. Зменшити черги на кордонах два тижні тому обіцяв міністр інфраструктури. Тож яка ситуація нині на кордоні - розповість Христина Гашенко.

Черга з вантажівок розпочинається ще на околицях Яворова. А це за 17 км від кордону…

За декілька кілометрів до пункту пропуску вантажівки стоять вже у два ряди. Окремо - фури, що везуть небезпечний вантаж та продукти, які швидко псуються. Їх за законом мають пропустити без черги.

Андрій, водій вантажівки:

Небезпечний вантаж. Аргон, газ такий є. Стоїмо другу добу. - А ви маєте їхати?! - У нас пріоритет, і оце у нас такий пріоритет.

Нервують люди, не витримують очікування і коні. Їх у Словаччину везуть на змагання із Дніпра. Тварини на кордоні понад дванадцять годин.

Євген, водій коневозу:

Всіх випустили, ту колейку, а нас випустили последніх. Ми варимся, ото коні впали з ніг і нас не пропускають, там дальше до поляка, там тоже колейка. Живий груз, є живий груз!

Віталій, аби доїхати до митного контролю простояв у черзі 15 діб.

Віталій Сербенюк, водій вантажівки:

Де який кущ с котра, туди і йдеш. Немає нічого на трасах, ні туалетів, нічого немає. По 200 метрів, по 500 метрів в сутки потом 2 села проїхали - 7 км. І так по трошки, по трошки. День в накопітелі і тут стоїмо можна сказать тоже сутки.

Поруч із Віталієм - дружина. Завдяки її старанням - є що поїсти.

Такий таганочок, сковородочка, каструлька. Ну і єстествено все покупаєтся в магазине, капусточка, картошечка. Арт так включаєм, готовім, виживаєм..то борщік, мужчини хотят борщика.

Зараз на кордоні понад 600 вантажівок. Митники запевняють - фури оформлюють максимально швидко. За 12 годин пропускають сотню машин. Втім, готові працювати ще оперативніше. Головне, щоб польська сторона прийняла.

Віталій Богдан, головний державний інспектор митної служби:

Скільки здатна забрати польська сторона, стільки ми готові оформити. На даний час можна сказати чотири інспектори реально за 12 годин, оформити близько 300-350 машин. За 12 годин. Тобто за добу можна вийти на показник 709 машин.

Майже три тижні тому міністр інфраструктури України запевнив: черги на українсько-польському кордоні зменшать. Ведуть переговори, аби збільшити кількість персоналу на польській стороні. Українські прикордонники кажуть: сьогодні у поляків технічні несправності.

Сергій Веретільник, начальник відділення інспекторів прикордонної служби "Краківець":

Зараз там відмічається проблематика з ваговим комплексом польським. Відповідно до восьмої ранку запуск на територію Польщі не здійснюється. Це технічні проблеми, вони час від часу виникають. Така ситуація може виникати з функціонуванням відомчих баз даних польських.

Проте самі водії мають іншу думку.

Микола, водій вантажівки:

Ходили слухи, що вони будуть бастувати, сьогодні мають. Їм мало зарплати і тому такі черги. Просто не хочуть працювати. Це не дуже добре в нашій ситуації.

Христина Гашенко, кореспондентка: