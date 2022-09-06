Вантажівки розтяглися на 17 кілометрів у пункті Краковець [ Редагувати ]
До Польщі - в чергу… На українсько-польському кордоні у пункті Краковець вантажівки розтяглися на 17 кілометрів. Чекати доводиться навіть тим хто їде транзитом. Зменшити черги на кордонах два тижні тому обіцяв міністр інфраструктури. Тож яка ситуація нині на кордоні - розповість Христина Гашенко.
Черга з вантажівок розпочинається ще на околицях Яворова. А це за 17 км від кордону…
За декілька кілометрів до пункту пропуску вантажівки стоять вже у два ряди. Окремо - фури, що везуть небезпечний вантаж та продукти, які швидко псуються. Їх за законом мають пропустити без черги.
Андрій, водій вантажівки:
Небезпечний вантаж. Аргон, газ такий є. Стоїмо другу добу. - А ви маєте їхати?! - У нас пріоритет, і оце у нас такий пріоритет.
Нервують люди, не витримують очікування і коні. Їх у Словаччину везуть на змагання із Дніпра. Тварини на кордоні понад дванадцять годин.
Євген, водій коневозу:
Всіх випустили, ту колейку, а нас випустили последніх. Ми варимся, ото коні впали з ніг і нас не пропускають, там дальше до поляка, там тоже колейка. Живий груз, є живий груз!
Віталій, аби доїхати до митного контролю простояв у черзі 15 діб.
Віталій Сербенюк, водій вантажівки:
Де який кущ с котра, туди і йдеш. Немає нічого на трасах, ні туалетів, нічого немає. По 200 метрів, по 500 метрів в сутки потом 2 села проїхали - 7 км. І так по трошки, по трошки. День в накопітелі і тут стоїмо можна сказать тоже сутки.
Поруч із Віталієм - дружина. Завдяки її старанням - є що поїсти.
Такий таганочок, сковородочка, каструлька. Ну і єстествено все покупаєтся в магазине, капусточка, картошечка. Арт так включаєм, готовім, виживаєм..то борщік, мужчини хотят борщика.
Зараз на кордоні понад 600 вантажівок. Митники запевняють - фури оформлюють максимально швидко. За 12 годин пропускають сотню машин. Втім, готові працювати ще оперативніше. Головне, щоб польська сторона прийняла.
Віталій Богдан, головний державний інспектор митної служби:
Скільки здатна забрати польська сторона, стільки ми готові оформити. На даний час можна сказати чотири інспектори реально за 12 годин, оформити близько 300-350 машин. За 12 годин. Тобто за добу можна вийти на показник 709 машин.
Майже три тижні тому міністр інфраструктури України запевнив: черги на українсько-польському кордоні зменшать. Ведуть переговори, аби збільшити кількість персоналу на польській стороні. Українські прикордонники кажуть: сьогодні у поляків технічні несправності.
Сергій Веретільник, начальник відділення інспекторів прикордонної служби "Краківець":
Зараз там відмічається проблематика з ваговим комплексом польським. Відповідно до восьмої ранку запуск на територію Польщі не здійснюється. Це технічні проблеми, вони час від часу виникають. Така ситуація може виникати з функціонуванням відомчих баз даних польських.
Проте самі водії мають іншу думку.
Микола, водій вантажівки:
Ходили слухи, що вони будуть бастувати, сьогодні мають. Їм мало зарплати і тому такі черги. Просто не хочуть працювати. Це не дуже добре в нашій ситуації.
Христина Гашенко, кореспондентка:
З кожним днем ситуація на пунктах пропуску до країн Євросоюзу стає все більш напруженою. Кілометрові черги спостерігають не лише на українсько-польських кордонах, а й на виїздах до Угорщини та Словаччини.
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