Відеозвернення Сергія Наєва до Дня воєнної розвідки України [ Редагувати ]
"Ваші обличчя не побачити. А ви - бачите все! Завдяки вам ми можемо ефективно уражати ворога!" Такими словами привітав розвідників Головнокомандувач українського війська Валерій Залужний.
Сьогодні воєнна розвідка України відзначає 30-ту річницю створення. Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв записав відеозвернення до наших військовослужбовців.
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