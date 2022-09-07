Наступ з боку Білорусі: як готуються українські військові

Все ближчими до наших кордонів стають і навчання військової авіації - нині штурмовики здіймаються в небо всього за півсотні кілометрів від Волині. Як на це реагують наші військові? Та чи вірять у наступ з Білорусі місцеві? Дивіться далі.