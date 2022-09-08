Військовий облік жінок може стати обов'язковим тільки для однієї професії [ Редагувати ]
Найближчими днями будуть внесені зміни до останнього наказу Міністерства оборони України про військовий облік для жінок. Зокрема, Рада може зробити військовий облік обов'язковим тільки для жінок-медиків.
Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський.
Водночас тривають дискусії і щодо інших спеціальностей, які можуть стати обов'язковими.
"Верховна рада розгляне проект закону, який запропонував і підтримав профільний Комітет, про взяття на військовий облік. Пропонується варіант обов'язкового обліку для жінок-медиків. Що стосується інших військово-облікових спеціальностей, то вони будуть носити виключно добровільний характер", - заявив Веніславський.
Він запевнив, що негативних наслідків з 1 жовтня не варто очікувати. Крім того, ніяких проблем немає, якщо жінка добровільно хоче вступити на військову службу.
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