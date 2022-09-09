Культурний геноцид. Обстріляти, спалити, стерти українську історію - одна з головних цілей російських варварів. Забрати те, чого самі не спроможні досягнути, - національну ідентичність.

Рашисти зруйнували чи пошкодили сотні об'єктів матеріальної культурної спадщини України, знищили тисячі творів мистецтва і завдали збитків на сотні мільйонів гривень. Чи здатні ми все відродити - з'ясовувала Ярина Марків.

Так звучить біль...

Что чувствуешь, когда ты здесь... У меня сердце разрывается видеть это...

Литовський віртуоз Даріус Мажинтас зіграв... співпереживання на руїнах будинку культури Ірпеня. Рашисти спопелили стіни, та не стерли спогади.

Ласкаво просимо в нашу центральну глядацьку залу. Просимо займати ваші місця. За кілька хвилин розпочнеться концерт.

В цій залі проходили концерти, проходили виступи і різноманітних театрів, гастролюючих тут, виступала і наша молодь, і наші діти...

І відчували себе справжніми зірками великої сцени. А тут була мала сцена, на ній - два роялі.

Тут грали видатні українські, такі були вечори класичної музики, зустрічі з письменниками, з поетами.

Тринадцять років професійного життя провела в цих стінах Євгенія Антонюк.

Я довго не вірила.

Євгенія Антонюк, начальниця відділу культури Ірпінської міської ради:

Була надія, що хоча б тут щось вціліло. Але коли ми зайшли й піднялися і тут лиш попіл..

Щонайменше 10 російських снарядів! Перетворили культурну окрасу Ірпеня з майже сімдесятирічною віковою історією на згарище. Й цілі ворога незмінні. Знищити нашу національну ідентичність. Майже півтисячі об'єктів культурної спадщини й удвічі більше творів мистецтва - росія зруйнувала чи пошкодила з початку великої війни. Першим спалили Іванківський історико-краєзнавчий музей, де експонували картини славетної Марії Приймаченко. Роботи художниці врятували працівники.

Снаряд ударив, почало горіть дивимся, що робить дальше. Рішили нада спасать - вибили стікло і почали виносить.

Далі - випалений дощенту музей Григорія Сковороди на Харківщині, де останні роки працював та був похований великий філософ. Варварський подарунок - напередодні трьохсотої річниці з дня народження мислителя.

Пролунав дзвінок і скзалаи, що горить музей...у музей влучила бомба... Страшенний біль відчуваю... Тому що це ну просто не можна витримать...

Розстріляна Садиба Кенінга в Тростянці Сумської області, датована 18-м століттям...

Вони завідують українському народу, і все чарівне, все красиве, що вони тут зустрічають - вони руйнують.

Музеї, десятки старовинних будівель і храмів. Відновлення культурної спадщини України - на часі! Як і викорінення всього російського, на всіх рівнях. Звісно, поки це можливо тільки спираючись на плечі міжнародних партнерів.

Катерина Чуєва, заступниця Міністра культури та інформаційної політики України:

Інтенсивна комунікація по цьому питанню йде з ЮНЕСКО та з іншими міжнародними донорами, які можуть надати достатні фінансові ресурси для того, щоби здійснити першочергові заходи. Питання в тому, що на жаль відразу зробити реставрацію і повністю відновити ці об'єкти - неможливо. Це дуже довгий і довготривалий процес, він займає час навіть з точки зору підготовки необхідних документів і фіксації стану споруд.

Володимир Карплюк, голова Інвестиційної ради Ірпеня:

Їздимо і в Європу і в Сполучені штати. Працюємо з Великою Британією і з Канадою. Стукаємося фактично в кожні двері для того, щоб зібрати кошти на реконструкцію ірпінських об'єктів. В рамках "Ірпінь реконтсракшн саміт" було запропоновано чотири проєкти реконструкції цього закладу.

Ярина Марків, кореспондентка:

Архітектура, ліпнина статуї центрального входу у первісному вигляді, як і 70 років тому, все зберігає історію. Як і сліди від куль - збережуть пам'ять про криваву війну, яку розв'язала росія проти українського народу.

Адже цю частину будинку культури, стіни якої вистояли, за одним з проєктів збираються залишити саме такою, зрешеченою снарядами.

Володимир Карплюк, голова Інвестиційної ради Ірпеня:

Щоб Ірпінь мав пам'ять про те, який саме будинок культури. І щоб це не стиралося зі свідомості поколінь.

А ще опікуватися відновленням мистецької пам'ятки Ірпеня взявся музикант і телеведучий Коля Сєрга разом зі своїм "культурним десантом". Артист зараз служить у ЗСУ. Каже: для нього цей будинок знаковий. Торік планував організувати там свій концерт і зібрати кошти на комунікації.

Коля Сєрга, музикант і телеведучий, військовий ЗСУ:

А зараз все виглядає трішки інакше і значно більш важливі будівельні реформи в будинку культури треба впроваджувати. Без публічності в цьому випадку ми гроші не зберемо. І навіть не тільки ті, хто зацікавлений у відновлення, а й ті хто просто довіряє тому, що ми робимо.

Тому треба закликати українців і світ долучатися до збереження і відновлення нашої національної ідентичності. Простий, доступний і перевірений шлях - задонатити на сайті "Збережіть українську культуру". Це новий проєкт Мінкульту. Поки в нього увійшли лише кілька споруд - ті, які постраждали найбільше. Лідер, до речі, Ірпінський будинок культури - його збитки оцінюють у майже 205 мільйонів гривень. А всі презентовані на сайті об'єкти - у майже пів мільярда. І це не кінцева сума.

Катерина Чуєва, заступниця Міністра культури та інформаційної політики України:

Вважаємо за необхідне долучатися спільно до пошуку коштів на реставрацію цих об'єктів і в першу чергу реставрацію на зиму. Тому що одна справа, якщо будівля стоїть в сухий сезон і зовсім інша, коли стоїть під дощами, під снігом - стан її може дуже суттєво погіршитися до наступного року.

Законсервувати обіцяють всі культурні об'єкти до початку зими. А там - і відновлення не за горами. Як і перемога.