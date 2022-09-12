Європа розпочне використовувати українські ПСГ лише після того, як Україна дозволить експорт газу - Артем Компан [ Редагувати ]
Заборона експорту природного газу з України стримує європейські компанії від зберігання газового ресурсу в українській підземці, вважає голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан, пише esa.org.ua.
"Ті рішення, які були прийняті нашвидкоруч після початку повномасштабної агресії, негативно вплинули на довіру наших європейських партнерів. Адже коли Україна повністю заборонила експорт, на якийсь час були заморожені невеликі, але наявні ресурси в українській підземці, які належали європейським компаніям", - прокоментував ситуацію Артем Компан під час дискусії у програмі Енергетична карта.
Він нагадав, що Україна має найбільші підземні сховища газу в Європі, загальний обсяг яких становить 30 млрд кубометрів газу. В той час як у більшості країн ЄС або відсутні підземні газові сховища, або ж вони мають обмежений об’єм для зберігання газу.
"Щойно Україна розблокує експорт газ, європейські українські газові сховища знову стануть привабливим місцем для зберігання ресурсу. І це жодним чином не вплине на газовий баланс України, натомість ми зможемо не залишати значні обсяги підземних сховищ пустими", - вважає Артем Компан.
Хоча, безумовно, ризики військових ударів по цих обʼєктах залишаються, і вони оцінюються європейцями як доволі серйозні, визнає експерт.
Як відомо, через нестачу власних потужностей для зберігання газу, країни ЄС зараз використовують з цією метою навіть наявні потужності в LNG-терміналах.
На думку Артема Компана, Україна могла б прийняти рішення щодо часткового дозволу експорту, виключно для європейських трейдерів.
"Якщо буде прийнято рішення дозволити іноземним компаніям експорт закачаного у підземні сховища газу, це спонукатиме великих гравців європейського ринку розглянути українські ПСГ, як стратегічну платформу для зберігання блакитного палива", - додав очільник Асоціації.
Як повідомлялось, Постановою Кабінету Міністрів України від 10 червня 2022 р. №666 був заборонений експорт декількох видів палива, зокрема і природного газу, через встановлення нульових квот на експорт.
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