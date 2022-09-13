Що потрібно для звільнення Луганської області: Гайдай назвав основний напрямок удару ЗСУ [ Редагувати ]
Масштабна деокупація Луганщини розпочнеться з Кремінної та Сватового. Основний удар ЗСУ очікується саме там.
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
"В основному все зосереджено на Лиманському напрямку - Сватове-Кремінна. Ми бачимо, що туди стягуються залишки якісь (російських, - ред.) військ. Основний удар буде там, і звідти почнеться деокупація Луганської області", - сказав він.
За його словами, на сьогоднішній день Кремінна повністю порожня, оскільки осійська армія покинула місто. Там майорить український прапор, який підняли партизани. Дещо схожа ситуація в Старобільську.
А ось зі Сватового, рашисти спочатку втекли, але через деякий час повернулися, додав Гайдай.
За його даними, на окупованих територіях дефіцит палива через масштабну втечу окупантів і колаборантів.
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