путін звів основне завдання так званої "спецоперації" в Україні до захоплення Донбасу. Про це він заявив на прес-конференції на саміті Шанхайської організації співпраці. З ремаркою, що план війни проти України "коригуванню не підлягає", наступальні дії не припиняються, вони йдуть невеликими темпами, але послідовно.

І схоже, що послідовність - за поняттями путіна - в обстрілах мирних жителів. Напередодні російська армія обстріляла Селідово. Поранено п'ятеро місцевих. Стільки ж загиблих за добу на Донеччині. Євген Соломін зібрав останні новини зі східного фронту.

У Луганську в самому центрі - вибух. У колишній прокуратурі області самоліквідувалися так званий генеральний прокурор та його заступниця. Зрадники були в одному кабінеті, коли зсередини пролунав вибух. Пропагандисти розганяють версію про українське ДРГ в самому центрі Луганська. Але, ймовірно, мова йде про розбірки місцевих та росіян, яких після 24 лютого тут стало дуже багато.

Через окуповане місто російський спецтранспорт служби виконання покарань завіз порцію зеків - ними, ймовірно, будуть поповнювати лави російської армії. Створюють щось схоже на дисбати, а зекам будуть скашувати строки за війну проти України.

Минула пʼятниця стала чорною для окупантів - вони нервували через невдачі на харківському напрямку і вгамовували нерви масовим курінням. Як наслідок кілька вибухів та детонацій. У Кадіївці злетів у повітря спортінтернат. Тут окупанти облаштували собі базу ще у 2015 році.

У Перевальську у цьому приміщення колись жили діти-сироти. Але окупантам воно приглянулося - облаштували собі казарми. Напевно, ось через такого "сироту" він же "мальчік в трусиках" та з сигаретою в роті все й злетіло в повітря. Курця при цьому поранило, але цього разу він вижив.

У Лисичанську в районі ринку знищено комплекс "Богатир". Тут так само знесло дах зі стінами. Орки курили у власній комендатурі.

Після цього Лисичанськ на кілька годин закрили на вʼїзд-виїзд.

"Могилізація", як прозвали мобілізацію у терористичній "лнр", носить провальний характер. Той, хто вдень переховується, а вночі пробує вийти на вулицю - не варіант ухилитися від війни. Щось доказати мавпав з автоматами нереально.

В окупованих Кремінній, Сватово частково Старобільську та Троїцьку росіяни відключили інтернет, заглушили мобільний зв'язок - аби наші не здавали позицій росіян. Самі ж окопуються разом із технікою - ймовірно облаштовують ешелонований захист. Та підганяють до позицій техніку.

Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:

Луганщина готується до деокупації. Готуються і колабранти, і окупанти. Не всюди, але в деяких населених пунктах нікого вже немає. Окупанти і колаборанти на своїй шкурі відчують 24-25 лютого і навіть з 2014 року. Бо ми пройшли через те, що вони фактично забрали у нас життя.

На окупованій частині Донеччини так само самоліквідовувались рашисти разом зі складами з боєкопмплектами. Так було в Моспино.

Росіяни обстрілювали населені пункти вздовж лінії фронту у Покровському та Бахмутському районах. Серед ночі завдали ударів по Селідовому.

Денис Філіпов, заступник начальника Покровського відділення поліції ГУ НПУ в Донецькій обл. :

Перший постріл був здійснений з С-300, другий - зі Смерча. На місці працюють більше 40 співробітників поліції , які здійснюють заходи із документуванню злочину.

Відомо про 1 загиблого та 5 поранених. Ракетами пошкоджено 32 п'ятиповерхівки, школа, гімназія та дитсадок.

На мене посипалось всьо, но не повредило. Я була укрита одіялом. Після цього побігла в підвал. Там просиділо годину. Якби була возможность, я б путіна придушила! Сама б придушила, якби він мені попав.

У Мар'їнській громаді під артобстріли потрапили Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка та Георгіївка - є постраждалі та нові руйнування.

В Авдіївці - знову масований артобстріл центру міста. Жертв чудом вдалося уникнути.

Обстрілів зазнав і Торецьк - снаряд влучив у пустир, але вибухом пошкоджено вікна та покрівлю прилеглих будівель. Також гучно було у Північному та Парасковіївці.

Під обстрілами була і Георгіївка. Суперточна російська ракета прилетіла в селянський город. Проте тяжкі поранення отримали чоловік і дружина.

Поліцейські на місці розстрілу росіянами місцевих цивільних громадян були вже за лічені хвилини. Обидвом постраждалим надали домедичну допомогу та доставили обох до лікарні.

На лінії фронту іноді трапляються дивні речі - молоді думають чи евакуюватися, а старші - не годні витримати життя під російськими ракетами. І готові їхати хоч куди.

Ця евакуація так само була незвична. Люди взяли із собою найцінніше - усіх домашніх тварин: 8 кішок та 2 собаки.

Евакуація нині - під російськими бомбами. Цього разу всі проскочили - і люди, і тварини. І вже - у безпеці! Завтра поліція їде знову на лінію вогню, аби врятувати ще комусь життя!