На Харківщині знайшли запасний командний пункт російських окупантів, а також склад боєприпасів та техніки. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Склад боєприпасів і запасний командний пункт російських військових виявили в одному з будинків на околиці Балаклії під час стабілізаційних заходів.

З-поміж іншого рашисти стягнули до пункту цілий арсенал боєприпасів. Їх сховали у підвалі, який був ретельно замаскований.

На складі вилучили десятки ящиків із боєприпасами, серед яких снаряди для гармат і танків різних калібрів, міни, гранати, метальні порохові заряди.

Також у підвалі був і запас харчів, які окупанти забрали у місцевих мешканців.

Крім того, ДБР знайшло дві бойові машини піхоти з боєкомплектами.

Вилучені боєприпаси та техніку ДБР передало підрозділам ЗСУ. Тепер російські снаряди пострілами повернуться до рашистів.

За даними Міноборони України, окупанти залишили на Харківщині понад 200 одиниць техніки.