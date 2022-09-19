Під Балаклією знайшли командний пункт окупантів і склад зброї (фото) [ Редагувати ]
На Харківщині знайшли запасний командний пункт російських окупантів, а також склад боєприпасів та техніки. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Склад боєприпасів і запасний командний пункт російських військових виявили в одному з будинків на околиці Балаклії під час стабілізаційних заходів.
З-поміж іншого рашисти стягнули до пункту цілий арсенал боєприпасів. Їх сховали у підвалі, який був ретельно замаскований.
На складі вилучили десятки ящиків із боєприпасами, серед яких снаряди для гармат і танків різних калібрів, міни, гранати, метальні порохові заряди.
Також у підвалі був і запас харчів, які окупанти забрали у місцевих мешканців.
Крім того, ДБР знайшло дві бойові машини піхоти з боєкомплектами.
Вилучені боєприпаси та техніку ДБР передало підрозділам ЗСУ. Тепер російські снаряди пострілами повернуться до рашистів.
За даними Міноборони України, окупанти залишили на Харківщині понад 200 одиниць техніки.
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