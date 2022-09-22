Українських героїв звільнено з російського полону [ Редагувати ]
День, якого чекала вся Україна та новина, від якої перехоплює подих! Так українці реагують на звільнення наших героїв з російського полону. Вже є список усіх, хто нині в безпеці. Серед них - 108 оборонців "Азовсталі", восьмеро з яких отримали поранення під час російського теракту в Оленівці. На свободі й п'ять командирів.
Про спецоперацію, що дозволила повернути військових, та перші заяви визволених бійців - у матеріалі нашого воєнкора Руслана Смещука.
Приголомшлива новина. Захисники Маріуполя та інші полонені - більше не в росіян.
Нам вдалося визволити з російського полону 215 наших людей. Серед який 124 офіцери - сто вісім бійців "Азову", а також інших формувань Нацгвардії, сухопутних сил ЗСУ, військово-морських сил, прикордонники, поліцейські, тероборонівці, службовці СБУ. Дуже багато відомих наших героїв... Серед них Герой України Денис Прокопенко, відомий за позивним "Редіс", Сергій Волинський - "Волина", виконувач обов'язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, Святослав Паламар ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"), Денис Шлега з Нацгвардії України, Герой України Євгеній Бова, командувач 1-го окремого батальйону морської піхоти. Також повертається Катерина Поліщук.
Катерина Поліщук - це "Пташка". Очі якої знає, мабуть, кожен українець - теж відтепер у безпеці. Також з полону звільнили десять іноземних добровольців, що воювали за Україну.
Із Саудівської Аравії, де в нас пан Умеров він саме займався операцією що до визволення іноземців...
Доброго вечора пане президент, ваше доручення виконано, 10 військовополонених громадян Хорватії, Марокко. Швеції, Великої Британії та США - у безпеці та звільнені з полону. Зараз ми в Ель-Ріяді - Саудівська Аравія де разом з партнерами готуємось до їхньої безпечної подальшої транспортировке.
А невдовзі стає відомо, кого отримав Кремль за наших.
Василь Малюк, т.в.о. Голови СБ України:
Безпосередньо ми сьогодні обміняли 200 громадян України на пана Медведчука. Хочу зазначити, що Медведчук - це не просто кум путіна, а якісно задокументований нами державний зрадник - під час роботи по матеріалах так званих справ Медведчука, нами знешкоджена не одна, далеко не одна агентурна мережа.
Далі - коротка зустріч із героями. На жаль, поки що - онлайн.
Доброго хлопці! Радий вас бачити, вітаю з поверненням! Перший крок ми зробили - ви сьогодні в безпеці. Ви на Турецькій землі. А другий крок - будете вдома! - Слава Україні, пане президенте. У нас все добре - стан здоров'я задовільний... Дякую вам і команді за все, що зробили. - Дякую тобі, Денис! - Емоції переповнюють, дякую вам від морських піхотинців, які захищали "Азовсталь".
Користуючись нагодою хлопці звертаються до всіх побратимів на передовій.
Я хочу подякувати всім захисникам України, які прямо сьогодні, прямо зараз виконують обов'язки на бойових постах, які воюють за нашу Україну. Слава Україні!
по темі
Олег, на псевдо "Домовий", добровольцем воював на Сході ще з 14-го року. А 24 лютого він приєднався до "Азову"і став на захист столиці. Та вже наприкінці березня він із побратимами летів на гелікоптерах в оточений Маріуполь.
Він - один із тих, хто боронив Маріуполь. Володимир Підгірний - у минулому рятувальник, а з 2014-го - офіцер полку "Азов". Разом з побратимами у нелюдських умовах воїни примудрялися завдавали російським окупантам нищівних ударів.
Сину Жанни - лише двадцять чотири роки! Він із полку "Азов". Звістку від дитини жінка отримувала востаннє аж на початку літа, далі - нестерпна тиша. Саме тому всі вони - сьогодні тут. І хочуть, аби їхні заклики та молитви почув весь цивілізований світ!
У рамках обміну полоненими між Україною та рф додому повернули наших воїнів, які пережили теракт в Оленівці Донецької області
До військових лав московити беруть злодіїв, гвалтівників та убивць. ЗМІ пишуть, що завербувати вдалося навіть канібала.