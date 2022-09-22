День, якого чекала вся Україна та новина, від якої перехоплює подих! Так українці реагують на звільнення наших героїв з російського полону. Вже є список усіх, хто нині в безпеці. Серед них - 108 оборонців "Азовсталі", восьмеро з яких отримали поранення під час російського теракту в Оленівці. На свободі й п'ять командирів.

Про спецоперацію, що дозволила повернути військових, та перші заяви визволених бійців - у матеріалі нашого воєнкора Руслана Смещука.

Приголомшлива новина. Захисники Маріуполя та інші полонені - більше не в росіян.

Нам вдалося визволити з російського полону 215 наших людей. Серед який 124 офіцери - сто вісім бійців "Азову", а також інших формувань Нацгвардії, сухопутних сил ЗСУ, військово-морських сил, прикордонники, поліцейські, тероборонівці, службовці СБУ. Дуже багато відомих наших героїв... Серед них Герой України Денис Прокопенко, відомий за позивним "Редіс", Сергій Волинський - "Волина", виконувач обов'язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, Святослав Паламар ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"), Денис Шлега з Нацгвардії України, Герой України Євгеній Бова, командувач 1-го окремого батальйону морської піхоти. Також повертається Катерина Поліщук.

Катерина Поліщук - це "Пташка". Очі якої знає, мабуть, кожен українець - теж відтепер у безпеці. Також з полону звільнили десять іноземних добровольців, що воювали за Україну.

Із Саудівської Аравії, де в нас пан Умеров він саме займався операцією що до визволення іноземців...

Доброго вечора пане президент, ваше доручення виконано, 10 військовополонених громадян Хорватії, Марокко. Швеції, Великої Британії та США - у безпеці та звільнені з полону. Зараз ми в Ель-Ріяді - Саудівська Аравія де разом з партнерами готуємось до їхньої безпечної подальшої транспортировке.

А невдовзі стає відомо, кого отримав Кремль за наших.

Василь Малюк, т.в.о. Голови СБ України:

Безпосередньо ми сьогодні обміняли 200 громадян України на пана Медведчука. Хочу зазначити, що Медведчук - це не просто кум путіна, а якісно задокументований нами державний зрадник - під час роботи по матеріалах так званих справ Медведчука, нами знешкоджена не одна, далеко не одна агентурна мережа.

Далі - коротка зустріч із героями. На жаль, поки що - онлайн.

Доброго хлопці! Радий вас бачити, вітаю з поверненням! Перший крок ми зробили - ви сьогодні в безпеці. Ви на Турецькій землі. А другий крок - будете вдома! - Слава Україні, пане президенте. У нас все добре - стан здоров'я задовільний... Дякую вам і команді за все, що зробили. - Дякую тобі, Денис! - Емоції переповнюють, дякую вам від морських піхотинців, які захищали "Азовсталь".

Користуючись нагодою хлопці звертаються до всіх побратимів на передовій.