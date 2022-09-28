Про непохитну підтримку говорять і в НАТО, і в США

Західний світ ніколи не визнає результати псевдореферендумів на окупованих українських територіях. А США та Албанія закликають Раду безпеки ООН ухвалити резолюцію із засудженням дій москви. Останні заяви щодо фейкового голосування - зібрала наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька.

Референдуми - незаконні, а їхні результати - сфальшовані. Євросоюз засудив фейкове голосування на окупованих українських територіях.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Це незаконна спроба забрати землі й змінити кордони силою. Мобілізація і погрози ядерною зброєю - наступний крок путінської ескалації. Ми не визнаємо псевдореферендуми й будь-яку анексію в Україні, і маємо намір зробити так, щоб кремль за це заплатив.

В Брюсселі розкрили подробиці нового восьмого санкційного пакета проти рф. До нього внесли прізвища маріонеткових представників кремля на окупованих територіях, безпосередніх організаторів псевдореферендумів, високопосадовців міністерства оборони рф та пропагандистів.

Жозеп Боррель, високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки:

Ми продовжуємо підтримувати Україну. Ми дотримуємося свого курсу, наша стратегія працює, санкції мають переконливий ефект. Ми збільшуємо список товарів, які заборонять для експорту в росію, і так будемо далі послаблювати її військові потужності.

Цинізмом російські псевдореферендуми назвала президентка Грузії. Проведення незаконних голосувань збіглося у часі із вшануванням у країні 29 роковин Абхазької війни. Тоді за політичної та військової підтримки рф сепаратисти встановили контроль над більшою частиною Абхазії, що стало першим кроком до утворення на цій території псевдореспубліки.

Саломе Зурабішвілі, президентка Грузії:

Ми маємо категорично засудити референдуми, які проводяться на сході України. Ми знаємо, що означають референдуми на окупованих територіях, тим більше в умовах війни. Це вкрай цинічні дії росії, абсолютно неприйнятні для нас, для світу, для цивілізованих людей.

Австрія теж не визнає незаконне голосування і подальшу анексію українських територій. Разом із ядерними погрозами, русифікацією та мобілізацією - такі дії кремля Відень вважає черговою ескалацією. Порушенням міжнародних та українських законів псевдореферендуми називає й Ірландія.

Із заяви міністра оборони та закордонних справ Ірландії Саймона Ковні:

Ірландія ніколи не визнає претензій росії на незаконно анексовані частини України й залишатиметься непохитною у своїй підтримці народу України.

Про непохитну підтримку суверенітету України та права на оборону говорять і в НАТО, і в США. Штати не просто засудили незаконне голосування, але, разом з Албанією, скликали термінове засідання Ради безпеки ООН.

Лінда Томас-Грінфілд, представниця США при ООН:

Якщо прийняти результати фіктивних російських референдумів, то це відкриє скриню Пандори, яку ми вже не зможемо закрити. Ми просимо вас долучитися до підтвердження нашої відданості Статуту ООН і прямому вирішенню цього виклику.

Американські дипломати намагаються переконати Китай та Індію проголосувати за резолюцію, а не вкотре утриматися. Щоправда, навіть якщо їм це вдасться, шансів на схвалення документа - немає. Бо рф знову скористається своїм право вето.

Світлана Чернецька, кореспондентка: