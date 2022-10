Військово-повітряні сили Італії підняли літаки-винищувачі для перехоплення чотирьох російських винищувачів у повітряному просторі Польщі, а потім Швеції.

Про це пише ВПС Італії у Twitter.

"Ще один терміновий зліт винищувачів Eurofighter ВПС Італії, що беруть участь у діяльності з охорони повітряного простору в Польщі, для перехоплення чотирьох російських винищувачів після того, як вони увійшли в повітряний простір спочатку Польщі, а потім Швеції, перш ніж вони були змушені повернутися в повітряний простір. Калінінграда", - сказано у ньому.

Зазначимо, що наприкінці вересня також повідомлялося про те, що італійські винищувачі піднялися в повітря для перехоплення російських літаків.

Також додамо, що з 1 серпня німецькі, угорські та італійські винищувачі взяли на себе патрулювання повітря над балтійським регіоном у рамках місії НАТО.

#Scramble, another immediate take-off for the #ItalianAirForce #Eurofighters engaged in Air Policing activities in Poland to intercept 4 Russian fighters after they had entered first Polish then Swedish airspace, before being forced to return to Kaliningrad airspace pic.twitter.com/Piy7YUIE2g