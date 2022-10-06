"На півдні окупанти зіштовхнулися з логістичними проблемами" - Гуменюк [ Редагувати ]
Голова об'єднаного координаційного прес-центру "Південь" Наталія Гуменюк заявила про те, що на півдні окупанти мають проблеми з логістикою. Про це вона розповіла від час брифінгу.
Це пов'язано з тим, що ЗСУ працюють над знищенням транспортних артерій та складів БК.
Вона зазначила, що останніми днями інтенсивність обстрілів з боку російських військ не змінилася.
Критичних змін не відбулося. (Інтенсивність - ред.) періодично зростає, а періодично зменшується... Це, швидше за все, пов'язано з перебоями в логістиці. Чого ми й намагалися досягти. Тобто знищення складів боєприпасів, знищення транспортних артерій... Це все позначається. І вони, дійсно, час від часу не можуть нічим стріляти, оскільки чекають на підвезення боєприпасів.
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