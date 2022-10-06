Голова об'єднаного координаційного прес-центру "Південь" Наталія Гуменюк заявила про те, що на півдні окупанти мають проблеми з логістикою. Про це вона розповіла від час брифінгу.

Це пов'язано з тим, що ЗСУ працюють над знищенням транспортних артерій та складів БК.

Вона зазначила, що останніми днями інтенсивність обстрілів з боку російських військ не змінилася.