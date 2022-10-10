росія вдарила ракетами по центру Києва: нові подробиці [ Редагувати ]
Фото: атака на Київ
Зранку 10 жовтня у Шевченківському районі Києва пролунало кілька вибухів. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"Всі служби слідують на місця. Деталі згодом", - написав він у себе в Телеграм.
За словами очевидців, на місці прильоту горять цивільні автомобілі посеред дороги.
"Внаслідок удару по Києву є загиблі. Потрапило у автомобіль", - написав нардеп Олексій Гончаренко.
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