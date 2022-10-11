10 жовтня російські війська вчергове обстріляли місто Слов'янськ Донецької області. Під час влучання ракети в приватний будинок дивом вижив тільки 12-річний хлопчик.

Про це "Суспільному" повідомила радниця начальника міської військової адміністрації Слов'янська Світлана В'юниченко.

Хлопчик зараз знаходиться у міській лікарні. Його життю нічого не загрожує.

За словами В'юниченко, у дитини стан середньої тяжкості - переламані ребра. На щастя загрози життю немає.

Під час чергового обстрілу Слов'янська російськими військовими один зі снарядів влучив у приватний будинок. Троє дорослих, які були там, загинули, а дитину вибуховою хвилею винесло на вулицю.

Зокрема, старша сестра разом з хлопчиком приїхали до Слов'янська у 2015 році з Бахмутського району. На той час вона вже була його опікункою. Про батьків дитини у чиновників достеменної інформації немає.

У будинку разом з дитиною була його сестра, яка була опікункою, її цивільний чоловік та мати чоловіка. Усі дорослі внаслідок удару загинули.

Радниця В'юниченко додала, що вже зараз є охочі всиновити дитину.