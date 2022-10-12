У середу, 12 жовтня, внаслідок ранкового обстрілу Авдіївки зафіксовано щонайменше 7 загиблих і 8 поранених. Окупанти завдали удару по центральному ринку, де на той час перебувало чимало людей. Про це повідомляє Павло Кириленко.

У таких обстрілів немає жодної воєнної логіки - тільки нестримне прагнення вбити якомога більше наших людей і залякати інших.

В цьому вся суть росіян. Не здатні протистояти українському війську, вони «воюють» із беззбройними цивільними.

Вкотре прошу всіх жителів області: евакуюйтесь! Після перемоги ми всі повернемось додому, а зараз головне - вижити!