Ранковий обстріл Авдіївки: стало відомо про жертви [ Редагувати ]
У середу, 12 жовтня, внаслідок ранкового обстрілу Авдіївки зафіксовано щонайменше 7 загиблих і 8 поранених. Окупанти завдали удару по центральному ринку, де на той час перебувало чимало людей. Про це повідомляє Павло Кириленко.
У таких обстрілів немає жодної воєнної логіки - тільки нестримне прагнення вбити якомога більше наших людей і залякати інших.
В цьому вся суть росіян. Не здатні протистояти українському війську, вони «воюють» із беззбройними цивільними.
Вкотре прошу всіх жителів області: евакуюйтесь! Після перемоги ми всі повернемось додому, а зараз головне - вижити!
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