Скільки років ведмедю-переселенцю, стане відомо лише після весняного медогляду.

У клітці під обстрілами! У Бахмуті, на одному з приватних подвір'їв, наші військові знайшли виснаженого, голодного та переляканого ведмедя. Тварина буквально падала з ніг. Рішення було прийнято миттєво - евакуювати клишоногого у безпечне місце. Зворушливу історію як наші захисники рятували тварину - дивіться далі.

Це відео зняли українські військові в Бахмуті. Там біля напівзруйнованого приватного будинку вони знайшли ведмедя у клітці. Найімовірніше господарі покинули звіра, втікаючи з-під обстрілів.

Ведмідь був наляканий та виснажений - ледь тримався на ногах. Невідомо скільки часу він не їв і не спав.

Вояки не залишили тварину гинути. Вони знайшли зоозахисників, а ті перевезли клишоногого на Львівщину у ведмежий притулок "Домажир". Тут його оселили в окремому вольєрі та оточили турботою.

Ольга Федорів, менеджер ведмежого притулку "Домажир":

В його очах було видно що, звідки його привезли, з яких умов. Він був переляканий і він боявся виходити на вулицю, тобто будь-який шум, десь там хтось там голосно крикнув або щось вдарило, і відповідно він від цього лякався і ховався назад в свій бокс. Але з часом, наші доглядачі працювали над цим.

Нового мешканця назвали Бахмутом. Він був таким пригніченим, що три тижні не виходив із свого боксу. Зараз ведмідь, хоч і тривожно оглядається, все ж суне зі сховку, щоб поласувати обідом.

Наталя Галайко, керівниця служби по догляду за тваринами ведмежого притулку "Домажир":

Переборов цей страх і після певного часу він вийшов, і гарно гуляє. Це малий вольєр, але в подальшому він буде виводитися на великий лісовий вольєр, де він має більше території і також він має басейн.

У притулку ще 30 ведмедів. Тож Бахмут не нудьгуватиме. Однак, спершу він має повністю адаптуватися. Щоб стабілізувати психологічний стан Бахмута, доглядальники обходяться з ним дуже делікатно та посадили його на спеціальну дієту.

Наталя Галайко, керівниця служби з догляду за тваринами ведмежого притулку "Домажир":

Продукти були трошки більш проварені. Ми не давали сирого м'яса для того, щоб подивитися, ну чи він немає якихось проблем з шлунково-кишковим трактом. Але в загальному він нормальний, він був дуже голодний, він трошки відʼївся.

Скільки років ведмедю-переселенцю, стане відомо лише після весняного медогляду. Якому передуватиме зимова сплячка, до якої Бахмута вже потроху готують.