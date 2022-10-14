Українці за 9 хвилини зібрали мільйон гривень на придбання "Ловця шахідів".

Про це повідомив співзасновник Монобанку Олег Гороховський.

Він розповів, що UNITED24, волонтер Ігор Лаченков та Монобанк запустили збір 100 млн грн для придбання "Ловця шахідів". Це пристрій, що робить дрон сліпим та швидко збивається ППО.

"Такі системи стоять на озброєнні країн НАТО. Один Ловець коштує ~50 млн грн, але ми хочемо купити щонайменше два", - написав Гороховський.

Можна донатити мінімум 5 гривень. Кожні 5 гривень – один шанс виграти унікальний приз.

Унікальний приз - це браслети з Азовсталі. Загалом буде розіграно 1000 браслетів з металу останньої довоєнної партії Азовсталі з написом "ВІРЮ ЗСУ".

100 з них - з автографом Валерія Залужного. 80 браслетів із автографом головнокомандувача гарантовано віддадуть за внески понад 100 тисяч гривень.

Решту 920 браслетів (900 без автографу + 20 з автографом) розіграють між усіма, хто зробить внески. Підсумки розіграшу оголосять у в неділю 16 жовтня о 17:00.

"Монобанк уже від себе зробив донат 5 мільйонів гривень, і ми будемо щасливі, якщо до нас приєднаються інші українські компанії і теж зроблять свій внесок", - йдеться у повідомленні.