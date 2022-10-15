Путін боїться, що його можуть усунути від влади його ж поплічники

Кремлівська верхівка у передчутті революції. Про це пише "Вашингтон Пост", посилаючись на високопоставлені джерела у москві. Раніше з повідомлень української розвідки стало відомо, що путін боїться військового перевороту, тому у москві максимально посилено охорону, а серед військових почалися арешти.

Хто і за яких умов може очолити бунт у кремлі? І чому зволікають? З`ясовувала Ольга Жидецька.

Росгвардія у москві в повній бойовій готовності, 18-титисячна дивізія оперативного призначення охороняє російську столицю, блокує виїзди та проводить масові арешти серед армійської верхівки.

Путін боїться, що його можуть усунути від влади його ж поплічники - так вважає українська розвідка.

Тим часом за словами московських співрозмовників "Вашингтон Пост" - кремлівська верхівка задумалася про імовірність революції. Ситуація погіршилася після атаки на Кримський міст. Інцидент став ще одним чинником, що підриває авторитет російської верхівки. На додачу до публічної критики на адресу Міноборони через провальні дії в Україні.

Напередодні очільник Чечні кадиров та власник ПВК "Вагнер" нещадно пройшлися по військовому командуванню.

Я не можу мовчати про те, що сталося в Красному Лимані. Обороною цієї ділянки керував командувач Центрального воєнного округу генерал-полковник Олександр Лапін. Прикро, не те, що Лапін нездара. А те, що його покривають нагорі керівники в Генштабі. Учора парад в Ізюмі, сьогодні прапор в Лимані, а завтра що?

Експресивна заява кадирова, звісно, зовсім не в моєму стилі. Але можу сказати: "Рамзане, красунчику, смали". Усіх цих пришелепків - з автоматами босяка на фронт.

Невдачі, публічні пошуки винних та невпевненість у перспективах суттєво послаблює, здавалося б, досі непохитні позиції кремлівського диктатора - кажуть політологи.

Аббас Галлямов, російський політолог:

Силовики подчиняются сильному, это абсолютно циничная публика, они уважают только силу. А если тебя бьют на всех фронтах, если у тебя твои собственные подчиненные выходят у тебя из подчинения, зачем ты нам нужен? Военным не нравится, что путин перекладывает на них ответственность. Вот эта критика кадырова и пригожина публичная - это же для них унизительно, а они воспринимают это как - а это путин им позволяет, это же дружбаны путина. Он их не заткнул, кремль отвернулся в сторону.

Такі протиріччя змушують військову верхівку захищатися. У той час як путін шукає крайніх у катастрофічному становищі, у яке сам же і втягнув країну.

Геннадій Гудков, російський опозиційний політик:

Кто-то должен кого-то замочить. Кто-то должен кого-то объявить виновником всех поражений и несчастий. Либо генералы путина, посколку он действительно их подставил, поставив перед ними абсолютно невыполнимые задачи и не обеспечив необходимыми ресурсами. Похоже, что путин начал готовить эту операцию - дело над генералами.

Ця ситуація дестабілізує всю систему вибудованої за 22 роки путінської влади. У ній існування панівної еліти передбачало абсолютну лояльність та залежність від волі лідера.

Нині ж, дії путіна дезорієнтують - коли його війська ганебно тікають з Харківщини, головнокомандувач безтурботно відкриває оглядове колесо, чи обмінює звинувачених у всіх смертних гріхах азовців одразу після оголошення мобілізації в країні. Тож…

Элиты переходят из режима "чего изволите?" В котором они всегда существовали, они переходят в режим "спасение утопающих - дело рук самих утопающих", "спасайся, кто может".

Коли ж це може призвести до перевороту, усунення від влади чи фізичного знищення путіна? Експерти впевнені - колишні поплічники повстануть, щойно угледять момент.

Олег Жданов, військовий експерт:

Это либо восставшие мобилизованные, либо сговор в силовых структурах, не важно в каких. Это в генштабе может быть за то, что там генералов сейчас снимают, сажают под арест. Вот они, если они договорятся, то это может быть дворцовый переворот. Кстати в этом случае война закончится очень быстро.

Чи довго чекати? Експерти схиляються до думки, що реальний бунт може статися навесні. Коли стане очевидним, що остання надія кремля - заморозити та змусити Європу відмовитися від підтримки України - не спрацювала. Та от чи варто чекати оздоровлення російської влади з поваленням путіна?

Тарас Загородній, політолог:

Давайте будемо відвертими, в росії не буде демократичної влади. Наступна влада - вона буде гірша, але можливостей у неї буде менше, ніж у путіна. Це все рівно будуть спецслужби. Це все рівно будуть люди, які пов'язані з оточенням путіна.

Чергові президентські вибори в росії мають відбутися у березні 2024 року. Зміни в конституції та обнулення термінів дали путіну змогу залишатися в головному кріслі ще 12 років. І якщо раніше його особистий рейтинг не залишав сумнівів, що так і буде. То нині, задоволених не лишилося навіть в найближчому колі. І питання тільки в тому, хто перший набереться сміливості сказати, що "Акела схибив".