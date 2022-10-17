На війну - із запасом віагри. Згвалтування українців російськими вояками - це частина "воєнної стратегії" рф. Про це заявила спеціальна представниця Генсека ООН з питань сексуального насилля у конфліктах. Праміла Паттен з лютого займається війною в Україні, щоби притягнути винних до відповідальності.

Яку жахливу статистику озвучує експертка ООН, і чому наполягає, що сексуальні злочини - це навмисна тактика окупантів - розповість наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька.

В Організації Об'єднаних Націй немає сумнівів - сексуальне насилля по відношенню до українців - не поодинокі і не випадкові злочини. І можна з упевненістю заявляти, що згвалтування російськими вояками - це частина "воєнної стратегії" рф. В офісі спеціальної представниці ООН із лютого стежать за ситуацією в Україні і наполягають, що кожен випадок мусить бути прискіпливо вивчений та розслідуваний, щоби жоден із воєнних злочинців не залишився безкарним. У останньому звіті ООН підтвердили понад сотні згвалтувань від початку повномасштабного вторгнення росії. І інформація про нові випадки сексуального насилля продовжує надходити.

Праміла Паттен, спеціальна представниця генсека ООН з питань сексуального насилля у конфліктах:

Коли вони починають ґвалтувати маленьких хлопчиків і чоловіків, коли ми бачимо низку випадків примусового роздягання, калічення геніталій, погрози зґвалтування родичам, або коли мова про жінок і дівчаток, яких днями ізолюють в будівлях та ґвалтують, коли ви чуєте свідчення цих жінок, які розповідають вам про російських солдатів, які запаслися віагрою, то це явно військова стратегія.

Згідно з зібраними свідченнями ООН, жертвам - від 4 до 82 років. Здебільшого це дівчата та жінки, але нерідко хлопчики й чоловіки. Праміла Паттен каже, що згвалтування - це навмисна тактика росіян для дегуманізації жертв, її нерідко використовують у конфліктах для мотивації війська. Мовляв, з іншого боку - взагалі не люди, тож над ними можна знущатися та вбивати без докорів сумління. По суті, каже Паттен, сексуальне насилля використовують як зброю.

Праміла Паттен, спеціальна представниця генсека ООН з питань сексуального насилля у конфліктах:

Цифри ніколи не відображатимуть реальність, оскільки сексуальне насильство - це злочин, про який найменше повідомляють, і тому його називають найтихішим з найменшою кількістю вироків. Я вважаю дуже позитивним те, що така увага приділяється питанню сексуального насильства, пов'язаному з конфліктом, яке зазвичай вважається неминучим, лише побічною шкодою... Але ні, це злочин! І сьогодні є це усвідомлення.

Наразі не лише правоохоронці, але й одразу кілька громадських організацій та міжнародних експертів займаються документуванням воєнних злочинів росіян в Україні. Вони збирають свідчення жертв та очевидців, судово-медичні докази, з якими йтимуть до суду. Нові факти з'являються щоразу після звільнення окупованих територій. Тож в ООН прогнозують, що кількість випадків сексуальної наруги зростатиме й далі.