Привітати зі святом, освідчитися чи просто передати привіт - і все це на снарядах! Волонтери розробили сайт, де будь-хто може замовити написи на зброї за донат для наших військових. Покупець отримує фото- та відеозвіт, волонтери - гроші на різні потреби бійців, а русня - палкі бойові залпи. Більше про ініціативу - у наступному сюжеті.

Снаряди із гаслами, картинками та привітами б'ють влучно. Та й донатів нашій армії приносять чимало. Антон з однодумцями розробили сайт, де будь-хто може обрати снаряд і замовити на напис на ньому. Далі справа військових - відправити його рашистам.

Це артилерійські снаряди, можу підписати ракету екскалібур, в якого точність така сама як і у хімарса, навіть можна підписати літак, або артилерію американську м777.

Люди вітають один одного зі святами, просять написати на зброї свої імена і логотипи. Так, іноземці задонатили п'ять тисяч доларів, щоб снаряд і техніку прикрасили зображеннями кумедних песиків.

Починався проект із невеликих благодійних внесків, та бажаючих було так багато, що тепер вартість розпису снаряду стартує з 200 доларів.

Антон Соколенко – волонтер:

Військових, які пишуть ці написи у нас багато і потрібно ще більше, бо написів дуже багато, військові раді отримувати якомога більше надписів, бо вони отримують напряму частину в спорядженні. На один арт девізіон ми уже потратили більше 70 тисяч доларів.

За п'ять місяців роботи сайту волонтери вже виконали 2600 замовлень, а нещодавно придбали безпілотний ударний комплекс панішер.

Координаторка волонтерської організації Іванна показує ящики з розібраною пташкою. Дівчина згадує - спочатку і не мріяли, що зможуть зібрати таку суму, бо ж вартість комплексу 70 тисяч доларів. А потім навіть перевиконали план.

Іванна Дубова, - головний координатор волонтерської організації "Центр допомоги армії":

Наче замовлення, такі а ви можете? А ми нє, то це ж дорого, а тоді змогли, так як він дуже великий, масивний, катапульта займає багато місця, у хлопців є джипи, якими вони пересувалися на передовій, а ми ще хочемо придбати їм буса, щоб могли ним пересуватись.

Щоб працювати з цим комплексом, військові пройшли тритижневу підготовку. І обіцяють: ворогам буде несолодко.

Позивний "Дніпро" - військовослужбовець Збройних сил України:

Називається серед розробників ця пташка "український байрактар", його функції ті самі, що і в байрактара, але вона менш помітна для засобів пво, ця пташка працює на висоті 400 метрів, але може підніматися до півтора кілометрів.

Ідея збирати донати за написи на снарядах настільки не подобається рашистам, що їхні хакери постійно намагаються знести сайт. Втім, ініціатива продовжується, і усім, хто хоче долучитись, радять робити замовлення заздалегідь, бо їх нині чимало.