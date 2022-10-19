На відновлення Луганської області знадобиться приблизно сім років. Проте такі роботи можна буде розпочати лише після повної деокупації регіону.

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни виконують швидкі ремонти, кажучи жителям Луганщини, що от так звана "ЛНР" вісім років нічого не робила, а Росія робить", - заявив Гайдай.

За словами очільника області, окупанти реактивною артилерією руйнують Стельмахівку, з якої їх нещодавно вигнали ЗСУ. Також окупанти намагаються організувати контрнаступ в напрямку Лимана.

"Захисні бетонні споруди, які окупанти встановлюють на Луганщині, вони особисто називають "лінією Вагнера", - додав Гайдай.

Очільник ОВА заявив, що після повного звільнення регіону від російської окупації треба буде займатись його відновлення. На це може піти приблизно сім років.