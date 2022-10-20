США приєдналися до Великої Британії та Франції й під час закритого засідання Радбезу ООН порушили питання передачі Іраном дронів-камікадзе росії.

Про це повідомляє Державний департамент США.

У відомстві зазначили, що члени Ради безпеки отримали експертні доповіді від секретаріату ООН щодо інформації про поставки небезпечних безпілотників москві.

"Ми висловили серйозну стурбованість з приводу закупівлі росією цих БПЛА в Ірану на порушення резолюції №2231 Ради Безпеки ООН", - вказали у Держдепі.

Сполучені Штати мають численні докази того, що ці дрони застосовуються для ударів по цивільному населенню та критичній інфраструктурі України.

У Державному департаменті запевнили, що попри заперечення Тегерана, працюватимуть із союзниками й партнерами, аби запобігти передачі рф зброї для обстрілів України.

"Ми без вагань застосуємо наші санкції та інші відповідні інструменти до всіх причетних. Ми також продовжимо нарощувати безпрецедентну оборонну допомогу Україні, включно із засобами ППО, щоб Україна могла захиститися від цієї зброї", - додали у відомстві.