США пригрозили Ірану санкціями за передачу дронів-камікадзе росії [ Редагувати ]
США приєдналися до Великої Британії та Франції й під час закритого засідання Радбезу ООН порушили питання передачі Іраном дронів-камікадзе росії.
Про це повідомляє Державний департамент США.
У відомстві зазначили, що члени Ради безпеки отримали експертні доповіді від секретаріату ООН щодо інформації про поставки небезпечних безпілотників москві.
"Ми висловили серйозну стурбованість з приводу закупівлі росією цих БПЛА в Ірану на порушення резолюції №2231 Ради Безпеки ООН", - вказали у Держдепі.
Сполучені Штати мають численні докази того, що ці дрони застосовуються для ударів по цивільному населенню та критичній інфраструктурі України.
У Державному департаменті запевнили, що попри заперечення Тегерана, працюватимуть із союзниками й партнерами, аби запобігти передачі рф зброї для обстрілів України.
"Ми без вагань застосуємо наші санкції та інші відповідні інструменти до всіх причетних. Ми також продовжимо нарощувати безпрецедентну оборонну допомогу Україні, включно із засобами ППО, щоб Україна могла захиститися від цієї зброї", - додали у відомстві.
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Але Держдеп не обмежиться лише словами. Планують санкції - і проти росії і проти Ірану, який поставляє москві дрони; а ще - так звані "вторинні санкції".
Підсанкційний іранський режим зблизився з підсанкційним російським. За інформацією журналістів, Тегеран обіцяє надати москві більше безпілотників, та ще й ракети класу "земля-земля".
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пропонує розірвати дипломатичні відносини з Іраном через поставки росії дронів-камікадзе, яка вона використовує проти цивільної інфраструктури України.. Про це він заявив під час брифінгу 18 жовтня
Лише за останній тиждень рф завдала понад сотню ударів іранськими дронами-камікадзе по житлових будинках, електростанціях, очисних спорудах, мостах та дитячих майданчиках в низці українських міст. Загинули та отримали поранення десятки людей, зокрема діти