Допомога дітям: військові передали лікарні "Охматдит" обладнання для дерматома [ Редагувати ]
У межах цивільно-військового співробітництва, командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв передав національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" змінні леза для дерматома.
Як повідомив командувач, дерматом – це пристрій, що використовується при пересадці шкіри й при частому використанні у пластичній хірургії, потрібно змінювати його спеціальні леза, які зрізають верхній шар шкіри у пацієнта, щоб пересадити її на ту область, куди необхідно.
За сприянням наших благодійників, які протягом багатьох років підтримують наші ініціативи, ми придбали цей хірургічний інструмент для дитячої лікарні ще на початку цього місяця. Лікарі вже встигли допомогти діткам із пошкодженням шкірного покриву, застосувавши його на практиці, – зауважив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Командувач додав, що військовослужбовці разом з небайдужими людьми будуть надалі підтримувати медичний заклад й робитимуть все можливе для того, щоб полегшити роботу медиків.
Своєю чергою, завідувач відділення реконструктивно-пластичної хірургії Валерій Бовкун підкреслив, що завдяки дерматому операції проводяться набагато швидше.
Разом переможемо!
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