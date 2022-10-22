Іспанія перекине 14 винищувачів на східний фланг НАТО [ Редагувати ]
Міністерство оборони Іспанії перекине 14 винищувачів до Болгарії та Румунії для посилення східного флангу НАТО.
Про це повідомляє AFP.
Повідомляється, що шість винищувачів Eurofighter та 130 військових вирушать до Болгарії в період з середини листопада до початку грудня для тренувань місцевих сил. Подальше розгортання передбачає відправку восьми винищувачів F18M та 130 військових до Румунії в період з грудня до березня 2023 року.
У заяві йдеться про те, що з 17 жовтня в Румунії також розгорнуть радар далекого повітряного спостереження, який діятиме до кінця червня 2023 року.
Після повномасштабного вторгнення росії в Україну іспанська сторона відправила 12 винищувачів до Болгарії, Литви та Естонії.
по темі
Графіки відключення світла в Україні дали свій ефект, тож, за словами голови правління Національної енергетичної компанії "Укренерго", "апокаліпсис скасовується"
Можна донатити мінімум 5 гривень. Кожні 5 гривень – один шанс виграти унікальний приз.
10 жовтня, вшановують пам'ять преподобного Саватія Соловецького
Осінь у цьому році наступила раніше, чим очікували більшість з українців
У НАТО побоюються, що росія може вперше випробувати суперторпеду з ядерною боєголовкою "Посейдон"