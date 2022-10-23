Рівне з понеділка відправляє школи на канікули [ Редагувати ]
Джерело: Українська правда
З понеділка, 24 жовтня, у школах Рівного розпочинаються осінні канікули. Вони триватимуть тиждень.
Про це повідомляється в Telegram міського голови Рівного Олександра Третяка.
Сьогодні, 23 жовтня на позачерговому засіданні Комісії ТЕБ і НС з питань ліквідації наслідків ракетного удару було прийнято рішення від завтра і на весь наступний тиждень (24.10. – 30.10) рівненських школярів відправити на осінні канікули. Відповідно, попереднє рішення про об’єднання осінніх та зимових канікул вважається недійсним.
Садочки працюють у звичному режимі. У випадках, коли буде відсутнє водопостачання чи електроенергія - рішення буде прийматися додатково.
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