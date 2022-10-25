Компанія Leica анонсувала M6 - відроджену версію плівкового далекомірного фотоапарата Leica M6, який випускався з 1984 до 2002 року.

Новинка отримала механічний далекомір з 0,72-кратним видошукачем, покращений експонометр (з'явилася червона точка на додаток до двох стрілок-індикаторів), а також на всіх оптичних поверхнях з'явилося покриття антивідблиску. Додатково камеру оснастили індикатором попередження про розряджання батареї.

За дизайном M6 2022 року, яка зберегла логотип камери 1984-гоу, повторює класичний фотоапарат, але зі змінами в конструкції.

Кришка попередньої моделі була зроблена з цинкового лиття під тиском, а зараз вона вирізана з цільної латуні та покрита стійким до стирання чорним лаком. Традиційно корпус камери Leica покритий шкіряним декором.

Разом з камерою можна буде придбати 35-мм об'єктив Summilux-M.

Вартість відродженої Leica M6 становитиме $5,3 тис., а об'єктива - $3,9 тис.

Нагадаємо, Xiaomi випустила смартфони з камерою Leica.