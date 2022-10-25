В Україні 25 жовтня буде видно сонячне затемнення: де і коли дивитись [ Редагувати ]
У вівторок, 25 жовтня, відбудеться ще одне часткове сонячне затемнення, яке побачать на території північного сходу Північної Америки, заходу Євразії, північного сходу Африки, північної частини Атлантичного океану та південно-західної частини Північного Льодовитого океану.
Мешканці 89 країн зможуть побачити це унікальне природне явище.
Утім, сонячний диск буде закритий частково, лише на 56%. Подібне затемнення можна спостерігати лише раз на 18 років.
Воно розпочнеться о 12:25, а закінчиться о 14:35 за київським часом. Максимальна фаза затемнення відбудеться о 13:40.
Максимальна інтенсивність затемнення у Європі (за місцевим часом):
- Лондон - 15% о 10:59;
- Париж - 13% о 12:02;
- Берлін - 32% о 12:13;
- Гельсінкі - 54% о 13:21;
- Рим - 15% о 12:21;
- Афіни - 26% о 13:43.
Стежити за затемненням рекомендується зі спецзахистом для очей, але враховуючи хмарну погоду, яку прогнозують завтра, ймовірно, темні окуляри чи закопчене скло не знадобляться.
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